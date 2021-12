Das Corona-Update vom 2. Dezember

Jeden Tag laufen etliche Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Die vierte Welle hat Deutschland fest im Griff. Deshalb haben sich die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten mit Noch-Kanzlerin Angela Merkel und Bald-Kanzler Olaf Scholz beraten und eine weitere Verschärfung der Corona-Maßnahmen beschlossen. Für Ungeimpfte gleichen diese einem Lockdown: Im Handel und in Freizeiteinrichtungen gilt künftig 2G, außerdem gibt es neue Kontaktbeschränkungen. Was Bund und Länder vereinbart haben, haben wir hier zusammengefasst.

Bayern macht es mal wieder etwas anders. Ministerpräsident Markus Söder hat zwar erklärt, der Freistaat habe viele der Maßnahmen "eigentlich vorweggenommen" - beim Thema Fußball will er jetzt aber weiter gehen, als im Bund vereinbart.

An anderen Punkten gehen die von Bund und Länder beschlossenen Maßnahmen über die bisherigen bayerischen Regeln hinaus - in diesen Bereichen kommen deshalb auch in Bayern Verschärfungen. 2G im Handel gehört dazu. Wolfgang Puff, der Chef des Handelsverbands Bayern, kritisiert das massiv und befürchtet hohe Einbußen.

Wie angespannt ist die Corona-Lage aktuell in Augsburg ? Wie oft müssen Geimpfte und Ungeimpfte ins Krankenhaus? Und wie sieht es bei den Todesfällen aus? Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

? Wie oft müssen Geimpfte und Ungeimpfte ins Krankenhaus? Und wie sieht es bei den Todesfällen aus? Wir beantworten die wichtigsten Fragen. Um die Impfgeschwindigkeit zu erhöhen, sollen in Apotheken wie auch in Zahnarztpraxen bald Corona-Impfungen verabreicht werden. Doch was ist, wenn dabei etwas Unvorhergesehenes passiert?

wie auch in Zahnarztpraxen bald Corona-Impfungen verabreicht werden. Doch was ist, wenn dabei etwas Unvorhergesehenes passiert? Ältere Menschen sind eher empfänglich für Corona-Mythen - zu diesen Erkenntnissen kommt der Augsburger Psychologe Rüdiger Maas, ein Fachmann für Generationenforschung. In der neuen Folge unseres Podcasts "Augsburg, meine Stadt" spricht er über Klischees, Digitalisierung und Corona.

Die Zahlen: Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 5.977.208 Fälle verzeichnet, das sind 73.209 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 1.153.632 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 14.919 mehr als am Vortag.

Die Krankenhausampel steht in Bayern auf Rot. Aktuell liegen 1084 Corona-Patientinnen und -Patienten auf der Intensivstation. Ab 450 springt die Ampel auf Gelb, bei 600 auf Rot.

In Deutschland wurden inzwischen 124.401.062 Impfungen verabreicht. 59.511.300 Menschen wurden mindestens einmal geimpft, das ergibt eine Impfquote von 71,6 Prozent. Vollständig geimpft wurden 57.101.728 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 68,7 Prozent.

