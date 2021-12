Das Corona-Update vom 3. Dezember

Jeden Tag laufen etliche Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Spahn und Wieler, das war in den vergangenen Monaten ein Zweiklang wie Batman und Robin. Doch damit ist es bald vorbei, denn nächste Woche könnte Spahns Nachfolgerin oder Nachfolger bereits im Amt sein. Deshalb gab der Noch-Gesundheistminister heute seine vermutlich letzte Pressekonferenz mit dem RKI-Chef zur aktuellen Corona-Lage. Die ist weiterhin alarmierend, auch wenn die Corona-Zahlen aktuell zumindest nicht weiter zu steigen scheinen. Spahn sprach eine düstere Prognose aus: Er erwarte um Weihnachten herum den "traurigen Höhepunkt" in den Krankenhäuser, mit mehr als 5000 Corona-Patientinnen und -Patienten auf den Intensivstationen. Mehr dazu im Artikel von Bernhard Junginger.

Da die Menschen, die um Weihnachten herum auf den Intensivstationen liegen werden, zum größten Teil bereits infiziert sein dürften, können wohl auch die neuen Corona-Regeln Spahns Prognose nicht mehr verhindern. In Bayern wurde die verschärften Maßnahmen heute beschlossen - eine neue Regel gilt damit bereits am Wochenende.

Die strengeren Corona-Regeln haben auch Auswirkungen auf die Wirtschaft in der Region. Aufträge bleiben aus, es kommen weniger Kundinnen und Kunden - und dazu kommen Probleme wie Lieferengpässe und bürokratische Hürden. Noch fataler wäre aber ein Lockdown, warnen die Vertreter der Augsburger Firmen.



Das Hotelgewerbe ist von der erneuten Corona-Welle ganz besonders betroffen. Zwar dürfen Gäste unter Berücksichtigung von 2G weiterhin einchecken - doch viele wollen das gar nicht mehr. Ein Hotel in Augsburg schließt nun deswegen.



Die Auffrischungsimpfung ist wegen der nachlassenden Schutzwirkung insbesondere für Alte und Schwache wichtig. In den Pflegeheimen ist die Booster-Quote bereits recht hoch - doch was ist mit den Menschen, die zu Hause gepflegt werden? Der Sozialverband VdK fürchtet, dass viele vergessen werden.

Die Zahlen: Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 6.051.560 Fälle verzeichnet, das sind 74.352 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 1.167.598 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 13.966 mehr als am Vortag.

Die Krankenhausampel steht in Bayern auf Rot. Aktuell liegen 1084 Corona-Patientinnen und -Patienten auf der Intensivstation. Ab 450 springt die Ampel auf Gelb, bei 600 auf Rot.

In Deutschland wurden inzwischen 125.515.042 Impfungen verabreicht. 59.611.429 Menschen wurden mindestens einmal geimpft, das ergibt eine Impfquote von 71,7 Prozent. Vollständig geimpft wurden 57.195.032 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 68,8 Prozent.

