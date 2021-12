Das Corona-Update vom 4. Dezember

Jeden Tag laufen etliche Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Gastronomie und Handel sorgen sich um das Weihnachtsgeschäft. Denn Sperrstunden, Schließungen und 2G dürften für Umsatzeinbußen sorgen, die nicht alle Läden und Lokale überstehen. Viele werden jetzt wieder Nothilfen brauchen. Doch viele Besitzerinnen und Besitzer sind skeptisch. In den vorhergegangenen Corona-Wellen hat es oft lange gedauert, bis Hilfen ankamen. Wie die Überlastung von Steuerberatern diese Krise verschärft, lesen Sie im Artikel von Christian Grimm und Michael Pohl.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

Um die Corona-Fallzahlen zu senken , haben Bund und Länder sich am Donnerstag auf neue Maßnahmen geeinigt. Führende Ökonomen bezweifeln jedoch, dass diese ausreichen werden. Warum noch strengere Regeln wirtschaftlich sinnvoller sein könnten, lesen Sie hier.

In Augsburg ist die Zahl der Erstimpfungen deutlich angestiegen. Doch die Nachfrage ist noch immer größer als das aktuelle Angebot. Wie Sie zu einem Impftermin für Erst- und Auffrischungsimpfungen kommen, erfahren Sie hier.

Eine Impfaktion hat in Nördlingen zu einem Verkehrschaos geführt. Der Andrang war so groß, dass die Warteschlage sich auch auf umliegende Straßen ausdehnte und dort für Behinderungen sorgte. Wie die Aktion auf der Kaiserwiese lief, können Sie hier nachlesen.

Die Zahlen: Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 6.116.070 Fälle verzeichnet, das sind 64.510 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 1.177.379 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 9.778 mehr als am Vortag.

Die Krankenhausampel steht in Bayern auf Rot. Aktuell liegen 1081 Corona-Patientinnen und -Patienten auf der Intensivstation. Ab 450 springt die Ampel auf Gelb, bei 600 auf Rot.

In Deutschland wurden inzwischen 125.515.042 Impfungen verabreicht. 59.611.429 Menschen wurden mindestens einmal geimpft, das ergibt eine Impfquote von 71,7 Prozent. Vollständig geimpft wurden 57.195.032 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 68,8 Prozent.

