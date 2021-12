Das Corona-Update vom 20. Dezember

Jeden Tag laufen etliche Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Heute hat sich die Europäische Arzneimittelbehörde Ema dafür ausgesprochen, den Impfstoff des US-Herstellers Novavax in der EU zuzulassen. Die Erwartungen an das Vakzin sind groß. Nicht, weil das Mittel besonders effektiv wäre. Sondern weil es sich um einen sogenannten Totimpfstoff handelt. Anders als die Mittel von Moderna und Biontech, die nach dem mRNA-Prinzip funktionieren. Viele Impfskeptikerinnen und Impfskeptiker trauen dieser neuartigen Technik nämlich nicht. Deshalb wird erwartet, dass ein Totimpfstoff wie der von Novavax die Impfzahlen in dieser Gruppe nach oben treiben könnte. Die wichtigsten Fragen und Antworten rund um den neuen Impfstoff finden Sie hier.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

Im März kommt die Impfpflicht im Gesundheitswesen. Und damit steigt die Sorge vor einer Personalflucht. Würden die Angestellten eine Impfpflicht akzeptieren? Womit Augsburger Einrichtungen rechnen und wie die Stimmung unter Betroffenen ist.

Und damit steigt die Sorge vor einer Personalflucht. Würden die Angestellten eine akzeptieren? Womit Augsburger Einrichtungen rechnen und wie die Stimmung unter Betroffenen ist. Ex-Bundespräsident Joachim Gauck ist einer der prominentesten Anwälte der Freiheit. Trotzdem wirbt er im Interview mit unserer Redaktion für eine Impfpflicht . Das ganze Interview lesen Sie hier.

Trotzdem wirbt er im Interview mit unserer Redaktion für eine . Das ganze Interview lesen Sie hier. Österreich verschärft angesichts der drohenden Gefahr durch die Omikron-Variante die Einreise-Regeln. Ab Mitternacht brauchen alle Einreisenden einen 2G-Plus-Nachweis – außer man ist bereits geboostert. Die Polizei wird verstärkt kontrollieren. Mehr zu den neuen Regeln: hier.

Die Zahlen: Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 6.809.622 Fälle verzeichnet, das sind 16.086 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 1.284.477 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 2843 mehr als am Vortag.

Die Krankenhausampel steht in Bayern auf Rot. Aktuell liegen 881 Corona-Patientinnen und -Patienten auf der Intensivstation. Ab 450 springt die Ampel auf Gelb, bei 600 auf Rot.

In Deutschland wurden inzwischen 142.073.580 Impfungen verabreicht. 60.992.596 Menschen wurden mindestens einmal geimpft, das ergibt eine Impfquote von 73,3 Prozent. Vollständig geimpft wurden 58.444.931 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 70,3 Prozent.

Mit unseren interaktiven Karten und Grafiken geben wir Ihnen einen Überblick:

Das könnte Sie auch interessieren:

Die Frau des baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann spricht im Interview über Corona-Kritiker und darüber, wie die Pandemie ihren Alltag verändert.

Gerlinde Kretschmann: "Manchmal habe ich Sorge um meinen Mann"

Um besser auf Gesundheitskrisen reagieren zu können, setzt die EU auf eine neue Behörde. Vor Vertragsabschluss müssen in Zukunft auch die EU-Staaten einbezogen werden.

EU will schneller auf Krisen wie Covid-19 reagieren

23 Personen klagen vor dem Bundesverfassungsgericht gegen die Impfpflicht für Gesundheits- und Pflegepersonal. Auch ein Eilantrag zur 3G-Pflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln ging ein.

Erste Klage gegen Impfpflicht für Pflege in Karlsruhe eingegangen

Eine Impfpflicht gegen das Coronavirus hört sich im ersten Moment überzeugend an. Doch bei genauerer Betrachtung spricht mehr dagegen als dafür. Ein Kommentar.

Die Impfpflicht ist Verschwendung politischen Kapitals