Das Corona-Update vom 20. Februar

Jeden Tag laufen etliche Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Die Diskussion um eine allgemeine Impfpflicht spitzt sich zu – auch medizinische Gründe sprechen aus Sicht einiger Experten gegen einen solchen Schritt. Derzeit diskutiert der Bundestag vier verschieden Vorschläge. Sie reichen von einer allgemeinen Impfpflicht für Volljährige bis zu einer kompletten Ablehnung einer solchen Maßnahme. „Wären bessere Impfstoffe verfügbar, könnte eine Impfpflicht mit besseren Argumenten begründet werden“, sagt Hartmut Hengel, Leiter des Instituts für Virologie der Uniklinik Freiburg. Eine Ausrottung des Virus' sei durch eine allgemeine Impfpflicht nicht zu erreichen. Er spricht sich daher nur für eine Pflicht aus, die Menschen über 50 Jahren adressiert. Andere Forschende nennen ebenfalls Gründe gegen eine allgemeine Impfpflicht – aber auch notwendige Vorkehrungen für den Herbst, sollte ein anderer Vorschlag umgesetzt werden.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

Bayerns Gesundheitsminister kündigt nach der Schließung des Augsburger „Skandalheims“ Verbesserungen an. Er plant unter anderem eine „Pflege-SOS-Anlaufstelle“, bei der Missstände gemeldet werden können. Welche Schritte der der CSU-Politiker nach dem Aus der Pflegeeinrichtung außerdem plant.

Ein Studienberater des Augsburger Studentenwerks wertet die Auswirkungen der Pandemie als "beunruhigend". „Depressive Symptome, wie Freudlosigkeit, Konzentrationsprobleme, mangelnde Motivation, Sinnlosigkeitsgefühle und psychosomatische Beschwerden", zählt der Diplompsychologe seine Beobachtungen auf. Erst jetzt zeige, welche Schäden die Kontaktverbote hinterlassen hätten.

Queen Elizabeth II. hat Corona . Der Buckingham-Palast bestätigte die Infektion am Sonntag. Die 95 Jahre alte Queen spüre "milde, erkältungsähnliche Symptome", hieß es. Schon seit Monaten gibt es immer wieder Spekulationen um den Gesundheitszustand der Monarchin.

Die Zahlen: Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 13.563.126 Fälle verzeichnet, das sind 118.032 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 2.506.858 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 25.678 mehr als am Vortag.

In Deutschland wurden bisher 168.578.214 Impfungen verabreicht. 63.335.790 Menschen wurden mindestens einmal geimpft, das ergibt eine Impfquote von 76,2 Prozent. Grundimmunisiert wurden 62.362.509 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 75 Prozent. Eine Booster-Impfung haben bundesweit bisher 46.484.531 Personen erhalten, das entspricht einer Quote von 55,9 Prozent.

Die Corona-Pandemie hat die Kosten von WG-Zimmern sinken lassen. Doch das war nur vorübergehend, wie sich jetzt zeigt. Besonders die steigenden Energiepreise dürften Studierende hart treffen.

Studie: WG-Zimmer für Studierende kostet im Schnitt 414 Euro

Seit Wochen demonstrieren Kritikerinnen und Kritiker der Corona-Maßnahmen in Kanada. Lastwagen blockieren die Innenstadt Ottawas. Das hat jetzt ein Ende.

Die Polizei in Kanada geht jetzt massiv gegen die Trucker vor

Am Wochenende fand im Landkreis Günzburg eine Impfaktion statt. Die Zahl der Besucherinnen und Besucher blieb jedoch deutlich unter den Erwartungen.

1000 Impfungen waren geplant: Nur 146 Menschen kamen ins Sportzentrum