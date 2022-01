Das Corona-Update vom 20. Januar

Jeden Tag laufen etliche Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Omikron macht sich immer stärker bemerkbar – gerade auch in den Corona-Fallzahlen. Diese steigen derzeit so rasant wie noch nie zuvor: Am heutigen Donnerstag meldet das Robert-Koch-Institut mehr als 133.000 Neuinfektionen innerhalb eines Tages. Laut Gesundheitsminister Lauterbach könnten sich noch deutlich mehr Menschen anstecken. Er rechnet mit Hunderttausenden Neuinfektionen pro Tag.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

Sind Kinder Virenschleudern? Monatelang wurde untersucht, wie sich das Virus unter Kindern verbreitet. Nun liegen Ergebnisse der Studie " Corona Kids Bavaria" vor. Welches Fazit es gibt – und welches Problem, steht hier im Artikel.

Immer mehr Restaurants in Augsburg machen den Laden dicht: Gastronomen begründen die vorübergehende Schließung mit der Corona-Lage. Wie groß ist die Krise?

Neue Booster-Regeln für Johnson & Johnson treten in Kraft. Der Impfstoff hatte in der Pandemie einen Sonderstatus. Schon eine Dosis genügte zur Immunisierung. Das hat sich nun geändert, weshalb viele Bürger eine Impfung nachholen müssen. Was nun gilt.

So unterschiedlich sind die Corona-Regeln im Kreißsaal. Wegen der Omikron-Variante haben Krankenhäuser in der Region ihre Regeln verschärft. Auch werdende Eltern müssen sich auf Einschränkungen einstellen. Die Infos im Überblick.

Die Zahlen: Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 8.186.850 Fälle verzeichnet, das sind 112.323 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 1.483.277 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 17.639 mehr als am Vortag.

In Deutschland wurden inzwischen 159.732.231 Impfungen verabreicht. 62.530.950 Menschen wurden mindestens einmal geimpft, das ergibt eine Impfquote von 75,2 Prozent. Vollständig geimpft wurden 60.652.751 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 72,9 Prozent. Eine Booster-Impfung haben bundesweit bisher 40.139.877 Personen erhalten, das entspricht einer Quote von 48,3 Prozent.

Mit unseren interaktiven Karten und Grafiken geben wir Ihnen einen Überblick:

