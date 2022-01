Das Corona-Update vom 21. Januar

Jeden Tag laufen etliche Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Die Quarantäne- und Test-Regeln an Bayerns Schulen haben sich zuletzt mehrfach geändert. Noch vor kurzem verfuhren Bayerns Schulen so: Sobald ein Omikron-Verdachtsfall in einer Klasse auftaucht, geht auch die ganze Klasse vorsorglich in Quarantäne. Jetzt wurden die Regeln angepasst. Doch was gilt denn nun tatsächlich? Das hat meine Kollegin Sarah Ritschel für Schüler und Eltern zusammengefasst: Diese Quarantäne- und Testregeln gelten jetzt an Schulen.

Auch für Leben und Alltag in Bayern wurden die Corona-Regeln zuletzt in einigen Punkten abgewandelt. Im Handel gilt seit kurzem kein 2G mehr, auch Ungeimpfte dürfen damit in allen Geschäften des stationären Einzelhandels einkaufen. In Bayerns Gastronomie gilt – anders als in den meisten anderen Bundesländern – kein 2G plus. Damit können alle, die einen Geimpften- oder Genesenenstatus erfüllen, im Lokal essen gehen, auch ohne ein Zertifikat über ein negatives Testergebnis vorzuweisen. Doch welche Einschränkungen gelten im Freistaat überhaupt noch? Margit Hufnagel hat eine Zusammenfassung.

Die 2G-Regel im Einzelhandel, die der Verwaltungsgerichtshof gekippt hat, ist nicht die erste Pandemie-Maßnahme, die in Bayern zurückgenommen wird. Diese Corona-Regeln musste Bayern schon zurücknehmen.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

In Augsburg eröffnen neue Geschäfte – aber es herrscht auch Frust: Der Handel kommt wegen Corona nicht in Schwung. Einige Geschäfte haben ihre Öffnungszeiten verkürzt. Andere wagen einen Neuanfang - teils mit ungewöhnlichen Konzepten. Zum Artikel.

Der Handel kommt wegen nicht in Schwung. Einige Geschäfte haben ihre Öffnungszeiten verkürzt. Andere wagen einen Neuanfang - teils mit ungewöhnlichen Konzepten. Zum Artikel. Kommentar zur Debatte um Kimmich und Djokovic: Immer wissen es alle besser. Der Sport hält den kritischen Blicken der Öffentlichkeit selten stand. Das liegt auch an einer nicht realistischen Erwartungshaltung. Zum Meinungsbeitrag.

Der hält den kritischen Blicken der Öffentlichkeit selten stand. Das liegt auch an einer nicht realistischen Erwartungshaltung. Zum Meinungsbeitrag. Bayerns Arbeitsmarkt schlägt sich trotz Corona-Krise hervorragend. Im Schnitt ist der bayerische Arbeitsmarkt trotz der Corona-Folgen äußerst stabil, ja, es herrscht ein Mangel an Personal. Auf dem Bau eine freie Stelle zu besetzen, dauert über 200 Tage. Die Details.

Die Zahlen: Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 8.460.546 Fälle verzeichnet, das sind 140.160 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 1.530.077 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 25.022 mehr als am Vortag.

In Deutschland wurden inzwischen 161.131.839 Impfungen verabreicht. 62.652.995 Menschen wurden mindestens einmal geimpft, das ergibt eine Impfquote von 75,3 Prozent. Grundimmunisiert wurden 60.859.244 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 73,2 Prozent. Eine Booster-Impfung haben bundesweit bisher 41.212.549 Personen erhalten, das entspricht einer Quote von 49,6 Prozent.

Mit unseren interaktiven Karten und Grafiken geben wir Ihnen einen Überblick:

Das könnte Sie auch interessieren:

Im Zuge der Debatte um eine Impfpflicht ist immer wieder von Impfzwang die Rede. Doch worin liegt eigentlich der Unterschied zwischen Impfzwang und Impfpflicht?

Was ist der Unterschied zwischen Impfzwang und Impfpflicht?

Kommende Woche steht eine erste Debatte im Parlament an. Klar positioniert zur Impfpflicht hat sich bisher nur ein Teil der Abgeordneten. Wer dafür und wer dagegen ist.

Was die Augsburger Abgeordneten von einer Impfpflicht halten

In kaum einer Stadt ballen sich medizinische Labore so wie in Augsburg. Schmierige Proben werden dort zu harten Corona-Zahlen, zehntausendfach, jeden Tag. Zwei Ortsbesuche.

Die Seuchen-Sucher: Augsburger Labore sind Corona jeden Tag auf der Spur

Trainer Markus Weinzierl will Zuschauer im Stadion, denn im Februar hat der FCA drei Heimspiele. Und Ministerpräsident Markus Söder hat offenbar nichts dagegen.

Markus Weinzierl wünscht sich Fans im Stadion und Markus Söder hat nichts dagegen