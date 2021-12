Das Corona-Update vom 24. Dezember

Jeden Tag laufen etliche Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

„SOS“ stand vor knapp zwei Wochen in großen Buchstaben an der Fassade des Klinikums in Kaufbeuren. Das Klinikum wollte – auf dem Höhepunkt der vierten Corona-Welle – gemeinsam mit anderen Krankenhäuser auf die drastische Situation aufmerksam machen. Inzwischen hat sich die Lage wieder etwas beruhigt, zumindest auf dem Papier. Die Corona-Inzidenzen sinken, deutschlandweit geht die Zahl der Covid-Patientinnen und Patienten seit zwei Wochen langsam zurück. Ob die aktuelle Entwicklung ausreicht, um Entwarnung zu geben, hat meine Kollegin Sarah Schierack aufgeschrieben.

Angesichts der drohenden Omikron-Welle gelten nach Weihnachten auch für Geimpfte und Genesene strengere Corona-Regeln . Zwei Drittel der Deutschen bewerten die geplanten Kontaktbeschränkungen als positiv, knapp die Hälfte sogar als "sehr positiv". Zur repräsentativen Umfrage.

Zwei Drittel der Deutschen bewerten die geplanten Kontaktbeschränkungen als positiv, knapp die Hälfte sogar als "sehr positiv". Zur repräsentativen Umfrage. Aus Sicht des Münchner Infektiologen Clemens Wendtner hätte es zu Weihnachten einen Lockdown gebraucht. Aus seiner Sicht müssen die Kontakte jetzt sehr viel schneller und schärfer reduziert werden. Wie er das begründet.

Die Zahlen: Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 6.923.636 Fälle verzeichnet, das sind 44.927 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 1.298.542 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 5882 mehr als am Vortag. (Stand 23.12.)

Die Krankenhausampel steht in Bayern auf Rot. Aktuell liegen 768 Corona-Patientinnen und -Patienten auf der Intensivstation. Ab 450 springt die Ampel auf Gelb, bei 600 auf Rot.

In Deutschland wurden inzwischen 145.615.377 Impfungen verabreicht. 61.313.890 Menschen wurden mindestens einmal geimpft, das ergibt eine Impfquote von 73,7 Prozent. Vollständig geimpft wurden 58.782.729 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 70,7 Prozent. (Stand 23.12.)

Schülerinnen und Schüler in Bayern müssen sich nach den Ferien regelmäßig testen, auch wenn sie geimpft oder genesen sind. Damit schwenkt Bayern nun doch auf den gemeinsamen Bund-Länder-Kurs ein.

Testpflicht auch für geimpfte Schüler ab 10. Januar nun fix

Zu Beginn der Corona-Pandemie ist der Bund Unternehmen mit Soforthilfen zur Seite gesprungen. Jetzt kann es sein, dass ein Teil des Geldes zurückgezahlt werden muss.

Firmen und Selbstständige sind in Sorge um Rückzahlung von Corona-Hilfen

Die Bereitschaft, Menschen in Not zu unterstützen, sinkt auch während Corona nicht. Das ist wichtig. Denn die Pandemie verursacht auch neue Nöte in der Region. Ein Kommentar.

Trotz Corona-Pandemie: Augsburger zeigen Herz für ihre Mitmenschen