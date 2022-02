Das Corona-Update vom 25. Februar

Jeden Tag laufen etliche Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Die meisten Corona-Beschränkungen werden zum 20. März fallen. Bedeutet das einen "Freedom Day" für die Gesellschaft in Deutschland? Gesundheitsminister Karl Lauterbach sagt ganz entschieden: Nein. Der Mediziner vertritt weiterhin eine betont vorsichtige Haltung und fordert ein "substanzhaltiges" Gesetz mit Regeln und Maßnahmen für regionale Corona-Ausbrüche.

Wie er und RKI-Präsident Lothar Wieler die aktuelle Situation einschätzen, steht in diesem Artikel zusammengefasst: Lauterbach und Wieler mahnen weiter zu Vorsicht bei Corona-Kurs.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

Wer will Novavax? Der neue Corona-Impfstoff kommt nach Bayern . Bald bekommen die ersten Menschen in Bayern ihre Spritze mit Novavax. Bringt dieser Totimpfstoff die Impfkampagne voran?

Bald bekommen die ersten Menschen in ihre Spritze mit Novavax. Bringt dieser Totimpfstoff die Impfkampagne voran? Corona lässt Zahl der Verkehrstoten auf Tiefstand sinken. Weniger Verkehr auf den Straßen - weniger schwere Unfälle: Beim Thema Verkehrssicherheit bleibe dennoch viel zu tun, mahnen Experten.

Weniger Verkehr auf den Straßen - weniger schwere Unfälle: Beim Thema Verkehrssicherheit bleibe dennoch viel zu tun, mahnen Experten. FCA-Trainer nach Corona-Infektion zurück an der Seitenlinie. Vor dem Spiel gegen den BVB spricht Markus Weinzierl über seine Symptome und sagt, wie hart es war, vor dem Fernseher zu sitzen. Zum Artikel.

Die Zahlen: Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 14.188.269 Fälle verzeichnet, das sind 216.322 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 2.648.687 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 54.689 mehr als am Vortag.

In Deutschland wurden bisher 169.498.242 Impfungen verabreicht. 63.416.464 Menschen wurden mindestens einmal geimpft, das ergibt eine Impfquote von 76,3 Prozent. Grundimmunisiert wurden 62.606.204 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 75,3 Prozent. Eine Booster-Impfung haben bundesweit bisher 47.081.705 Personen erhalten, das entspricht einer Quote von 56,6 Prozent.

Mit unseren interaktiven Karten und Grafiken geben wir Ihnen einen Überblick:

Das könnte Sie auch interessieren:

Der Fasching fällt wieder aus, die lustige Perücke und die überdimensionierte Quatschbrille aber liegen ja noch im Schrank. Warum damit nicht ein bisschen Spaß ins Online-Meeting bringen? Zwei Autoren haben dazu klare Meinungen – allerdings unterschiedliche.

Pro und Contra: Zum Fasching verkleidet in die Online-Konferenz?

Mallorca erwartet nach der Corona-Pandemie eine Rekordsaison. Ein Wirtschaftsprofessor sieht sie als Alternative für Schwarzmeer-Touristen.

Rekordsaison erwartet: Touristen-Ansturm auf Mallorca im dritten Corona-Sommer?

Ist die Maskenpflicht-Verfügung in der Ulmer Innenstadt rechtens? Nach dem Verwaltungsgericht beschäftigte sich jetzt der Verwaltungsgerichtshof damit.

Klage gegen Maskenpflicht-Verfügung erneut abgewiesen – mit dieser Begründung