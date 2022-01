Das Corona-Update vom 24. Januar

Jeden Tag laufen etliche Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

"Alles bleibt so wie es ist": So zumindest fasste Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer die Ergebnisse der Bund-Länder-Konferenz heute zusammen. Kanzler Olaf Scholz nannte es "Kurs halten", der Inhalt ist jedoch der gleiche – es wird zumindest im Moment weder Verschärfungen noch Lockerungen bei den Corona-Maßnahmen geben.

Änderungsbedarf gibt es jedoch bei den PCR-Tests, da waren sich Scholz und die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten einig. Aktuell stoßen die Labore an ihre Kapazitäten und offenbar werden auch die Tests an sich knapp. Bund und Länder wollen daher priorisieren, wer künftig noch Anspruch auf einen PCR-Test haben soll und gleichzeitig daran arbeiten, die Kapazitäten zu erhöhen. Einen Beschluss gab es heute allerdings noch nicht, die Ausarbeitung der Strategie überlassen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer den Gesundheitsministern von Bund und Ländern. Den aktuellen Stand und die Einschätzung von Experten hat Berlin-Korrespondent Bernhard Junginger zusammengefasst.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

Genesene ärgern sich über Pannen mit der Corona-Apps: Wer in Bayern von Corona genesen und zweimal geimpft ist, gilt als "geboostert". So lautet die Regel – nur können die üblichen Corona-Apps damit nichts anfangen. Wo die Probleme liegen und wie ein Apotheker die Lage einschätzt, können Sie hier lesen.



Wer in von genesen und zweimal geimpft ist, gilt als "geboostert". So lautet die Regel – nur können die üblichen Corona-Apps damit nichts anfangen. Wo die Probleme liegen und wie ein Apotheker die Lage einschätzt, können Sie hier lesen. Apropos App: Die Luca-App sollte ein wichtiges Werkzeug im Kampf gegen die Verbreitung des Coronavirus sein. Doch mittlerweile steht sie massiv in der Kritik. Max Kramer ist der Frage nachgegangen, woran das liegt und warum die Luca-App in Augsburg keine Rolle mehr spielt.



sollte ein wichtiges Werkzeug im Kampf gegen die Verbreitung des sein. Doch mittlerweile steht sie massiv in der Kritik. ist der Frage nachgegangen, woran das liegt und In Bayern verbreiten Querdenker und Reichsbürger ihre Ideologie offenbar vermehrt an Schulen. Die Vorgehensweise dabei ist unterschiedlich, wie meine Kollegin Sarah Ritschel recherchiert hat. Während manche Schulen mit Drohschreiben konfrontiert werden, demonstrieren andernorts Gegnerinnen und Gegner der Corona-Maßnahmen vor den Schulgebäuden. Mehr über die Hintergründe und die Haltung des Verfassungsschutzes erfahren Sie hier.

Die Zahlen: Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 8.744.840 Fälle verzeichnet, das sind 63.393 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 1.581.360 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 14.848 mehr als am Vortag.

In Deutschland wurden inzwischen 162.113.922 Impfungen verabreicht. 62.753.672 Menschen wurden mindestens einmal geimpft, das ergibt eine Impfquote von 75,5 Prozent. Grundimmunisiert wurden 61.023.959 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 73,4 Prozent. Eine Booster-Impfung haben bundesweit bisher 41.930.241 Personen erhalten, das entspricht einer Quote von 50.4 Prozent.

Mit unseren interaktiven Karten und Grafiken geben wir Ihnen einen Überblick:

