Das Corona-Update vom 25. Dezember

Jeden Tag laufen etliche Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Zunächst einmal: frohe Weihnachten, liebe Leserinnen, liebe Leser! Mit dem Weihnachtsfest neigt sich das Jahr 2021 seinem Ende zu. Zeit also, zurückzublicken. Zurück auf ein Jahr, das wieder einmal geprägt war von einem Thema: Corona (und ein bisschen Bundestagswahl). So auch in der Region. In Augsburg beispielsweise brach Helge Schneider ein Konzert ab, in Bobingen sorgte eine versehentliche Impfung für Ärger. Welche Texte in Ihrem Landkreis besonders häufig gelesen wurden, erfahren Sie in unserem Jahresrückblick.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

Corona hat 2021 auch die Europäische Union geprägt. Eigentlich hätte die Kommission zum Jahresanfang gerne eine erfolgreich angelaufene Impfkampagne im Kampf gegen die Corona-Pandemie gefeiert. Stattdessen hagelte es Vorwürfe. Ein europäischer Rückblick auf 2021.

Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier widmete sich in seiner Weihnachtsansprache der Pandemie: "Selten haben wir so hautnah erfahren, wie gefährdet unser menschliches Leben und wie unvorhersehbar die Zukunft ist – der nächste Monat, die nächste Woche, ja der nächste Tag." Die gesamte Ansprache finden Sie hier.

Die Corona-Krise belastet viele Menschen finanziell, zuletzt wurden viele Produkte teurer. Das wird auch in Deutschlands Tafeln deutlich. Sie rechnen mit einer erhöhten Nachfrage in den kommenden Monaten. Mehr dazu hier.

Die Zahlen: Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 6.923.636 Fälle verzeichnet, das sind 44.927 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 1.298.542 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 5882 mehr als am Vortag. (Stand 23.12.)

Die Krankenhausampel steht in Bayern auf Rot. Aktuell liegen 768 Corona-Patientinnen und -Patienten auf der Intensivstation. Ab 450 springt die Ampel auf Gelb, bei 600 auf Rot.

In Deutschland wurden inzwischen 145.615.377 Impfungen verabreicht. 61.313.890 Menschen wurden mindestens einmal geimpft, das ergibt eine Impfquote von 73,7 Prozent. Vollständig geimpft wurden 58.782.729 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 70,7 Prozent. (Stand 23.12.)

Mit unseren interaktiven Karten und Grafiken geben wir Ihnen einen Überblick:

In Augsburg haben sich 59 weitere Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Allerdings sind die Zahlen derzeit nur bedingt aussagekräftig.

Im Vatikan und dem Heiligen Land wird Weihnachten unter Pandemie-Bedingungen gefeiert. Papst Franziskus fordert dennoch: Macht keine langen Gesichter.

