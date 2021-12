Das Corona-Update vom 26. Dezember

Jeden Tag laufen etliche Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Die Weihnachtsfeiertage sind noch nicht vorbei, doch die politische Debatte um eine Impfpflicht hat heute schon wieder an Fahrt aufgenommen. Anfang Januar soll der Bundestag nun darüber diskutieren, so zumindest der Plan der SPD. Bevor eine Impfpflicht in Kraft treten könne, würden sich jedoch noch einige "nicht einfache Fragen im Detail" stellen, sagte SPD-Fraktionsvize Dirk Wiese. Mehr über den aktuellen Stand der Debatte erfahren Sie hier.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

Auch an diesem Weihnachtsfest sprechen Bayerns Bischöfe über die Probleme in Corona-Zeiten. Und sie versuchen, Mut zu machen. Augsburgs Bischof Bertram Meier rief einmal mehr dazu auf, sich impfen zu lassen. Die wichtigsten Aussagen der Predigten und Ansprachen finden Sie hier.

Nach Weihnachten sollen in Deutschland neue Corona-Regeln gelten. Die meisten beschlossenen Maßnahmen greifen in Bayern bereits. Wie sieht es an Silvester aus? Alle wichtigen Informationen finden Sie hier.

Auch das ist eine Seite dieser ungewöhnlichen Zeit: Die Corona-Pandemie hat die Kassen der Stadt Mainz gefüllt. Das liegt daran, dass der Impfstoff-Entwickler Biontech dort seinen Sitz hat und Gewerbesteuern zahlt. Wir wollten wissen: Was kann eine Stadt dadurch bewirken? Ein Ortsbesuch.

Die Zahlen: Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 6.923.636 Fälle verzeichnet, das sind 44.927 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 1.298.542 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 5882 mehr als am Vortag. (Stand 23.12.)

Die Krankenhausampel steht in Bayern auf Rot. Aktuell liegen 752 Corona-Patientinnen und -Patienten auf der Intensivstation. Ab 450 springt die Ampel auf Gelb, bei 600 auf Rot. (Stand 26.12.)

In Deutschland wurden inzwischen 145.615.377 Impfungen verabreicht. 61.313.890 Menschen wurden mindestens einmal geimpft, das ergibt eine Impfquote von 73,7 Prozent. Vollständig geimpft wurden 58.782.729 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 70,7 Prozent. (Stand 23.12.)

Hinweis: Wegen der Weihnachtsfeiertage wurden die bundesweiten Zahlen des RKI seit 23. Dezember nicht mehr aktualisiert.

Mit unseren interaktiven Karten und Grafiken geben wir Ihnen einen Überblick:

