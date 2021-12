Das Corona-Update vom 28. Dezember

Auf dem afrikanischen Kontinent werden so wenige Menschen geimpft wie sonst nirgendwo. Das liegt an den Schwierigkeiten bei der Verteilung der Vakzinlieferungen durch die lokalen Behörden, der Impfskepsis der Bevölkerung – und insbesondere an der ungleichen Verteilung der Impfstoffe in der Welt. Zudem hat Deutschland einige Impfstoffspenden ins kommende Jahr verschoben. Forscherinnen und Forscher halten die Situation für gefährlich.