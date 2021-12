Das Corona-Update vom 29. Dezember

Jeden Tag laufen etliche Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Politikerinnen und Politiker betonen immer wieder: Das Impfen ist der Weg aus der Pandemie. Auch in Bayern rufen sie nach wie vor zum Impfen auf. Aber wie vorbildlich sind die Abgeordneten des bayerischen Landtags selbst beim Thema Corona-Impfung? Maria Heinrich und Luke Maguire haben nachgefragt. Wie es um die Impfdisziplin im bayerischen Landtag steht, lesen Sie hier.

Für unsere Autorin Maria Heinrich ist klar: Politikerinnen und Politiker müssen Vorbilder sein, auch und gerade beim Thema Impfen. Wie wichtig eine offene Kommunikation dabei ist, beschreibt sie in ihrem Kommentar, den Sie hier lesen können.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

Seit Anfang Dezember gilt in Bayern im Einzelhandel 2G, nur Geimpfte und Genesene haben Zutritt. Damit ist nun Schluss. Der Bayerische Verfassungsgerichtshof hat entschieden : Auch Bekleidungsgeschäfte zählen als Läden "zur Deckung des täglichen Bedarfs" – und fallen damit nicht unter die 2G-Regel. Was das für Verbraucherinnen und Verbraucher bedeutet, lesen Sie hier.

Die Omikron-Variante des Coronavirus macht auch in Deutschland vielen Menschen Sorgen. Doch aktuell scheint es, als ob die prophezeite Omikron-Welle an Deutschland vorbeiziehen könnte. Ob das stimmt, erfahren Sie hier.

Immer wieder mussten Bordelle während der Pandemie schließen, auch jetzt sind sie wieder zu. Sexarbeit findet in der Pandemie verstärkt im Dunkelfeld statt, das sich staatlicher Kontrolle entzieht. Welche Probleme geschlossene Bordelle für Sexarbeiterinnen in Augsburg mit sich bringen, lesen Sie hier.

Die Corona-Pandemie führt zu hohen Kosten, auch in den Bundesländern und Kommunen. Die Länder haben es offenbar besser durch die Krise geschafft als die Kommunen, wie eine aktuelle Umfrage zeigt: Gerade Städte müssen in der Pandemie eine große finanzielle Belastung stemmen. Woran das liegt, erfahren Sie hier im Artikel unserer Autorin Margit Hufnagel.

Die Zahlen: Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 7.066.412 Fälle verzeichnet, das sind 40.043 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 1.316.960 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 4704 mehr als am Vortag.

Die Krankenhausampel steht in Bayern auf Rot. Aktuell liegen 688 Corona-Patientinnen und -Patienten auf der Intensivstation. Ab 450 springt die Ampel auf Gelb, bei 600 auf Rot.

In Deutschland wurden inzwischen 148.010.358 Impfungen verabreicht. 61.537.455 Menschen wurden mindestens einmal geimpft, das ergibt eine Impfquote von 74,0 Prozent. Vollständig geimpft wurden 59.035.690 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 71,0 Prozent.

