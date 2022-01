Das Corona-Update vom 25. Januar

Jeden Tag laufen etliche Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Es klingt erstaunlich: Die österreichische Hauptstadt Wien soll an einem Tag so viele PCR-Tests auswerten wie ganz Deutschland. Warum ein deutscher Experte die Zahlen anzweifelt, wer nach der geplanten Priorisierung noch einen PCR-Test bekommt und welche Probleme die neue Teststrategie mit sich bringt, hat Margit Hufnagel recherchiert.

Schließlich gehen die Meinungen von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach und einem Vertreter der Laborärzte auseinander: Wie soll man sich in Zukunft aus der Quarantäne testen? Genügt wirklich ein Schnelltest? Hier können Sie den ganzen Artikel lesen.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

Laut einer internen Rechnung des Gesundheitsamts liegt die Inzidenz in Augsburg bereits bei über 1200. Deswegen rechnet die Uniklinik mit vielen Corona-Patienten. Außerdem sind die meisten Infizierten wohl Kinder. Stefan Krog über den rapiden Anstieg der Infektionen in Augsburg .



Neue Corona-Regeln in Bayern sollen künftig bis zu 10.000 Menschen im Stadion zulassen und weitere Freiheiten bringen. Bereits im Vorfeld zum Bund-Länder-Gipfel gestern hatte Markus Söder Lockerungen angekündigt – für Sport und Kultur gibt es diese nun.



sollen künftig bis zu 10.000 Menschen im Stadion zulassen und weitere Freiheiten bringen. Bereits im Vorfeld zum Bund-Länder-Gipfel gestern hatte Lockerungen angekündigt – für und gibt es diese nun. Querdenker versuchten in einer abgesprochenen Aktion, die Augsburger Allgemeine mit gefälschten Job-Gesuchen zu täuschen: Bei anderen Zeitungen ist die Aktion gelungen. Wie unsere Kolleginnen und Kollegen Anzeigen vor Erscheinung prüfen und was es mit der Aktion auf sich hat, erklärt Jonathan Lindenmaier.

Die Zahlen: Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 8.871.795 Fälle verzeichnet, das sind 126.955 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 1.602.042 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 20.682 mehr als am Vortag.

In Deutschland wurden inzwischen 162.539.147 Impfungen verabreicht. 62.794.239 Menschen wurden mindestens einmal geimpft, das ergibt eine Impfquote von 75,5 Prozent. Grundimmunisiert wurden 61.095.818 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 73,5 Prozent. Eine Booster-Impfung haben bundesweit bisher 42.243.410 Personen erhalten, das entspricht einer Quote von 50.8 Prozent.

