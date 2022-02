Das Corona-Update vom 26. Februar

Jeden Tag laufen etliche Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Von der Sperrstunde bis hin zu kompletten Schließungen: Die Gastronomie bekam in den vergangenen zwei Jahren die Folgen der Corona-Pandemie stark zu spüren. Den Vorgaben zum Trotz feierten einige Augsburger jüngst eine illegale Party. Noch läuft das Verfahren. Es ist nicht der erste Fall dieser Art. Das Augsburger Gesundheitsamt erläutert, was passiert, wenn Wirte in Augsburg gegen Corona-Auflagen verstoßen.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

Zwei Wochen Corona-Impfungen in Apotheken: So fällt die erste Bilanz aus. Inzwischen können sich Menschen nicht mehr nur in Arztpraxen und Impfzentren impfen lassen. Wie viele von ihnen das neue Angebot annehmen.

Mehrere Demos in der Innenstadt: Wo es zu Verkehrsbehinderungen kommt. Für das Wochenende sind in der Augsburger Innenstadt mehrere Kundgebungen angekündigt - auch gegen die Corona-Demo. Das hat Auswirkungen auf den Verkehr.

Die Zahlen: Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 14.574.845 Fälle verzeichnet, das sind 175.833 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 2.722.333 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 34.553 mehr als am Vortag.

In Deutschland wurden bisher 169.498.242 Impfungen verabreicht. 63.416.464 Menschen wurden mindestens einmal geimpft, das ergibt eine Impfquote von 76,3 Prozent. Grundimmunisiert wurden 62.606.204 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 75,3 Prozent. Eine Booster-Impfung haben bundesweit bisher 47.081.705 Personen erhalten, das entspricht einer Quote von 56,6 Prozent. (Stand: 25.2.2022)

