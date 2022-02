Das Corona-Update vom 27. Februar

Jeden Tag laufen etliche Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Durch die Augsburger Innenstadt führen zurzeit regelmäßig Demonstrationszüge. Sie verursachen massive Behinderungen im öffentlichen Personennahverkehr. Davon zeigen sich viele Augsburgerinnen und Augsburger genervt. "Wenn man an einem Arbeitstag bereits zehn Stunden auf den Beinen war und noch zwei Stunden bis nach Hause braucht, dann hört's doch auf", schimpft eine Mitarbeiterin eines Bekleidungsgeschäfts. Und noch mehr: Wegen der Demonstrationen kämen weniger Kundinnen und Kunden in die Innenstadt. "Für den Einzelhandel ist das Gift." Eine 91-Jährige klagt, neulich habe sie wegen der Verkehrsbehinderungen eine längere Strecke mit ihrem Rollator zurücklegen müssen.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

Die Theaterlegende Claus Peymann ist nicht gut auf die Corona-Politik zu sprechen. Er kritisiert, dass "diese Krankheit in die Hände der Geschäftemacher gekommen ist". Heute sage er zugespitzt: "Wir haben Corona verdient", fügt er im Interview mit unserer Redaktion hinzu.

Die Corona-Pandemie erschwert den Kampf gegen Glückspielsucht in mancher Hinsicht. Seit Ausbrauch der Pandemie kämen tendenziell etwas weniger Süchtige in die Beratung, sagt eine Beraterin der Augsburger Caritas-Suchtfachambulanz. Allerdings meldeten sich auch mehr besorgte Angehörige. Welche Verstöße die Stadt Augsburg bei ihren Kontrollen der Branche feststellt.

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Trotz einiger Symptome sei er verhältnismäßig in Ordnung, schrieb der Politiker auf Twitter. Er könne aber an der Bundestagssitzung zum Krieg in der Ukraine nicht teilnehmen und müsse Termine absagen.

Die Zahlen: Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 14.574.845 Fälle verzeichnet, das sind 175.833 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 2.722.333 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 34.553 mehr als am Vortag.

In Deutschland wurden bisher 169.498.242 Impfungen verabreicht. 63.416.464 Menschen wurden mindestens einmal geimpft, das ergibt eine Impfquote von 76,3 Prozent. Grundimmunisiert wurden 62.606.204 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 75,3 Prozent. Eine Booster-Impfung haben bundesweit bisher 47.081.705 Personen erhalten, das entspricht einer Quote von 56,6 Prozent. (Stand: 25.2.2022)

Seit mehreren Wochen dürfen Apothekerinnen und Apotheker Schutzimpfungen gegen das Coronavirus verabreichen. "Ich sehe das Impfen schlicht als Berufserweiterung. Und ich will vorbereitet sein", erklärt ein Apotheker seine Motivation.

Väter durften Neugeborene und deren Mütter in Neuburg bislang nur besuchen, wenn sie selbst geimpft oder genesen waren. Das ändert sich jetzt in dem Krankenhaus.

