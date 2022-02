Das Corona-Update vom 28. Februar

Jeden Tag laufen etliche Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Die Augsburger Justiz arbeitet Unmengen von Corona-Verstößen ab – und hört dabei oft kuriose Erklärungen. Eine der abenteuerlichen Erklärungen, wie es zu einem Fehlverhalten kam, lautet so: Der Missetäter habe sich mit seinem Freund darüber gestritten, ob der Kaukasus in Europa oder Asien liege. Um eine Prügelei zu verhindern, habe er die Wohnung verlassen – trotz damals geltender Ausgangssperre. Er sei "immer ein vorbildlicher Staatsbürger" und habe eine Straftat verhindern wollen, meint der Mann. Mein Kollege Klaus Utzni schildert, welche irren Geschichten "Corona-Sünder" bei Gericht sonst noch zum Besten geben.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

Die Corona-Inzidenz sinkt in Deutschland weiter – allerdings gehen Expertinnen und Experten von einer hohen Dunkelziffer aus. Insgesamt verzeichnete das Robert-Koch-Institut 14.745.107 Infektionen seit Beginn der Pandemie. Vernachlässigt man, dass manche Personen mehrfach infiziert waren, entspricht das knapp 18 Prozent der Bevölkerung der Bundesrepublik.

Bali ermöglicht ab Mitte März quarantänefreien Urlaub. "Auf Bali sieht es seit einigen Wochen besser aus", prognostiziert der Pandemiebeauftragte der Regierung. Noch ist eine dreitägige Quarantäne erforderlich, aber das soll sich bald ändern.

In Hongkong ist ein Lockdown wegen Corona nicht ausgeschlossen. Kürzlich hatte sich die Regierungschefin noch anders geäußert. In der chinesischen Sonderverwaltungszone treten aktuell mehr Infektionen auf als je zuvor.

Die Zahlen: Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 14.745.107 Fälle verzeichnet, das sind 62.349 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 2.767.775 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 18.803 mehr als am Vortag.

In Deutschland wurden bisher 169.838.397 Impfungen verabreicht. 63.441.127 Menschen wurden mindestens einmal geimpft, das ergibt eine Impfquote von 76,3 Prozent. Grundimmunisiert wurden 62.694.875 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 75,4 Prozent. Eine Booster-Impfung haben bundesweit bisher 47.308.586 Personen erhalten, das entspricht einer Quote von 56,9 Prozent. (Stand: 28.2.2022)

