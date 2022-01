Das Corona-Update vom 29. Januar

An einem Corona-"Spaziergang" in Neu-Ulm und Ulm haben am Freitagabend mehrere tausend Menschen teilgenommen – und wie schon bei früheren Veranstaltungen trug die Mehrheit der Teilnehmenden keine Masken. Dieses Mal konnte die Polizei einige herausgreifen, auch mögliche Leiter der unangemeldeten Veranstaltung. Wie die Polizei vorging und wie die Kundgebung am Freitagabend verlief, erfahren Sie hier.