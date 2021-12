Das Corona-Update vom 30. Dezember

Jeden Tag laufen etliche Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Das Jahr 2021 ist fast vorbei. Groß war die Hoffnung vor genau einem Jahr, dass 2021 in allen Belangen besser werden würde als dieses vermaledeite 2020. Doch auch ein Jahr später ist die Corona-Pandemie noch nicht überwunden. "Hört das denn nie auf", fragt Chefredakteur Gregor Peter Schmitz in seinem Essay über ein Jahr, das rückblickend wohl vor allem als weiteres Corona-Jahr, aber auch als Zeit der politischen Wendungen im Gedächtnis bleibt.

Und so verabschiedet sich 2021 so leise wie es begonnen hat. Um das Klinikpersonal bundesweit nicht weiter zu belasten, wird weitestgehend auch in diesem Jahr das Silvesterfeuerwerk ausfallen. Partys in Clubs und Diskotheken wird es ebenfalls keine geben – zumindest in Bayern. Alles Wissenswerte zum Jahreswechsel in Augsburg lesen Sie hier.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

Zum Jahresausklang steigen noch einmal die Corona-Sorgen in Deutschland und der Welt. Kommt die befürchtete Omikron-Welle und wenn ja, wie stark? Sorgen bereitet der Politik unter anderem die Infrastruktur in Deutschland. Was passiert mit der Versorgung im Land, wenn bei einem heftigen Omikron-Ausbruch Hunderttausende gleichzeitig in Quarantäne sitzen? Eine Option wäre, eben jene Quarantäne zu verkürzen.

Die Strategie der Regierung gegen Omikron lautet noch immer: impfen und boostern. Während sich der überwiegende Teil der Bevölkerung die Impfungen bereits verabreichen ließ, versuchen einige weiterhin, mit gefälschten Impfpässen oder -zertifikaten die Einschränkungen für Ungeimpfte zu umgehen. Das bayerische Landeskriminalamt registriert Tausende Fälle in Bayern, schreibt Maria Heinrich.

Das höchste Verwaltungsgericht in Bayern hat entschieden: Die 2G-Regel in Bekleidungshäusern gilt nicht mehr. Händlerinnen und Händler in Augsburg reagieren größtenteils zufrieden auf das Urteil. Der Handelsverband bewertet die Situation jedoch mit gemischten Gefühlen. Michael Hörmann hat sich in Augsburg umgehört.

Die Zahlen: Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 7.109.182 Fälle verzeichnet, das sind 42.770 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 1.323.008 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 6048 mehr als am Vortag.

Die Krankenhausampel steht in Bayern auf Rot. Aktuell liegen 657 Corona-Patientinnen und -Patienten auf der Intensivstation. Ab 450 springt die Ampel auf Gelb, bei 600 auf Rot.

In Deutschland wurden inzwischen 148.763.747 Impfungen verabreicht. 61.608.213 Menschen wurden mindestens einmal geimpft, das ergibt eine Impfquote von 74,1 Prozent. Vollständig geimpft wurden 59.112.588 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 71,1 Prozent.

