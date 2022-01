Das Corona-Update vom 30. Januar

Jeden Tag laufen etliche Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Die Inzidenzen sind noch immer sehr hoch, vor allem bei Kindern und Jugendlichen. Zugleich gibt es für sie kaum Quarantäneverordnungen. Viele Eltern machen sich deshalb Sorgen und fragen sich, wie sie ihr Kind vor Corona schützen können – und was sie tun können, wenn es doch erkrankt. Wir haben die wichtigsten Fragen und Antworten gesammelt, die Sie hier lesen können.

Zwei Demonstrationen gegen die Corona-Politik pro Woche: Mittlerweile sind in Augsburg viele Anwohnerinnen und Anwohner, Einzelhändlerinnen und Einzelhändler genervt vom Demonstrationszug, der regelmäßig Tram und Busse ausbremst und die Stadt lahmlegt. Welche Probleme es gibt, und was nun geplant ist, lesen Sie hier.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

Die Labore in Deutschland kommen mit den PRC-Tests nicht mehr hinterher. Deshalb sollen nun nur noch bestimmte Gruppen auf diese Weise getestet werden. Wer hat jetzt überhaupt noch einen Anspruch auf einen PCR-Test? Unsere Autorin Sarah Höger gibt hier einen Überblick über die Regelungen.

Große Hoffnungen im Kampf gegen Corona ruhen auf dem Medikament Paxlovid von Pfizer. Noch gibt es viele Fragen zur Corona-Pille, die Deutschland bereits bestellt hat. Unser Autor Julius Bretzel hat die Antworten hier für Sie zusammengefasst.

In Neu-Ulm ist es bei einer Demonstration gegen Corona-Maßnahmen zu einer Rangelei zwischen Polizisten und Demonstrierenden gekommen. Bei dem Zwischenfall auf der Veranstaltung am Freitagabend wurden zwei Beamte leicht verletzt. Der kommissarische Leiter der Polizeiinspektion Neu-Ulm, Thomas Merk, sieht im Verhalten einiger Demonstranten eine gezielte Provokation und kündigt Konsequenzen an. Wie die aussehen könnten, erfahren Sie hier.

Die Zahlen: Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 9.737.215 Fälle verzeichnet, das sind 118.970 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 1.756.835 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 24.474 mehr als am Vortag.

In Deutschland wurden bisher 164.097.602 Impfungen verabreicht. 62.928.328 Menschen wurden mindestens einmal geimpft, das ergibt eine Impfquote von 75,7 Prozent. Grundimmunisiert wurden 61.360.066 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 73,8 Prozent. Eine Booster-Impfung haben bundesweit bisher 43.407.100 Personen erhalten, das entspricht einer Quote von 51,7 Prozent. (Stand: 28.01.2022)

Mit unseren interaktiven Karten und Grafiken geben wir Ihnen einen Überblick:

Impfskeptiker verweisen auf zwei Sportlerinnen, die nach der Corona-Impfung an einer Herzmuskelentzündung litten. Die Zahlen legen aber nahe, dass eine Infektion gefährlicher ist. Davon ist auch Dr. Andreas Weigel, Mannschaftsarzt des FC Augsburg, überzeugt.

Corona ändert alles: Veranstaltungen im Kongress am Park in Augsburg werden verschoben oder abgesagt. Was den Kongresshallen-Chef dennoch zuversichtlich stimmt, berichtet unser Autor Michael Hörmann.

Auch die Feuerwehren im Kreis Dillingen sind von Corona betroffen. Sie können weniger üben, haben weiterhin viele Einsätze – und merken den Klimawandel.

Im Februar ändern sich Gesetze, Regeln zum Impfzertifikat und Richtlinien: Die wichtigsten Veränderungen im Überblick.

