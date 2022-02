Das Corona-Update vom 4. Februar

Jeden Tag laufen etliche Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Soll ich mein Kind impfen lassen? Diese Frage treibt viele Eltern um. Gerade in diesen Tagen, in denen die Inzidenz so rasant steigt und Omikron alles zu beherrschen scheint. In den USA haben Biontech und Pfizer die Zulassung ihres Corona-Impfstoffes für Kinder unter fünf Jahren bereits beantragt. Auch Kinderärzte in der Region blicken mit Interesse auf diesen Schritt, zumal das Coronavirus mittlerweile die beherrschende Infektionskrankheit in der Augsburger Kinderklinik ist. Wie die Experten aus der Region die Frage beurteilen, fassen Daniela Hungbaur und Markus Bär zusammen.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

Europa macht sich locker: Diese Länder lassen Corona hinter sich. Es ist eine Rechnung mit vielen Unbekannten, dennoch wagen viele europäische Länder den Schritt: Sie versuchen die Rückkehr zum Alltag.

Zuschauer im Stadion: Ein Ende des Flickenteppichs in der Bundesliga? Bundesweit sollen künftig bis zu 10.000 Fans zu Großveranstaltungen dürfen. Umsetzen müssen die Regelung aber die Landesregierungen. Das gilt am Wochenende in Bayern.

Zweiter Booster: Wer sich in Bayern nun impfen lassen kann. Die Ständige Impfkommission empfiehlt eine vierte Corona-Impfung - jedoch nur für bestimmte Gruppen. Die wichtigsten Antworten zum zweiten Booster.

Eine Dosis Hoffnung: Augsburger Uniklinik hat neue "Waffen" gegen Corona. Anfangs wurde bei der Behandlung von Covid-Patienten viel improvisiert. Das ist nun anders an der Uniklinik Augsburg. Nehmen neue Medikamente Corona den Schrecken?

Die Zahlen: Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 10.671.602 Fälle verzeichnet, das sind 248.838 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 1.935.754 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 53.117 mehr als am Vortag.

In Deutschland wurden bisher 166.138.442 Impfungen verabreicht. 63.123.698 Menschen wurden mindestens einmal geimpft, das ergibt eine Impfquote von 75,9 Prozent. Grundimmunisiert wurden 61.763.145 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 74,3 Prozent. Eine Booster-Impfung haben bundesweit bisher 44.852.424 Personen erhalten, das entspricht einer Quote von 53,9 Prozent. (Stand: 04.02.2022)

