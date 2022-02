Das Corona-Update vom 7. Februar

Jeden Tag laufen etliche Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Lockerungen mitten in der Omikron-Welle? Bayerns Ministerpräsident Markus Söder macht ein weiteres Mal mit Vorstößen auf sich aufmerksam, die bundesweit nicht nur Beifall bekommen. Während die Infektionszahlen weiter steigen, plant Söder Lockerungen bei den Pandemie-Beschränkungen in der Gastronomie, für Sport- und Kulturveranstaltungen sowie für körpernahe Dienstleistungen.

Am Dienstag will das bayerische Kabinett die Regelungen beschließen, am Donnerstag könnten sie dann schon in Kraft treten. Der CSU-Vorstand hat sich in seiner Videoschalte am Montag außerdem darauf geeinigt, die einrichtungsbezogene Impfpflicht zunächst nicht umzusetzen. Damit weicht Bayern von dem Bundestagsbeschluss ab, der noch Ende des vergangenen Jahres verabschiedet wurde und eigentlich bundesweit gelten sollte. Warum auch die Deutsche Krankenhausgesellschaft nichts von diesem Alleingang hält, erklärt deren Chef im Gespräch mit unserer Redaktion.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

Es ist kein Einzelfall in evangelikalen Kreisen: Ein Augsburger Petrusbruder verbreitet Verschwörungserzählungen zur Corona-Pandemie . Seine Aussagen erreichen Tausende, weil "Querdenker" sie in sozialen Netzwerken teilen. Max Kramer und Daniel Wirsching über einen Ort, an dem die Grenzen zwischen christlichen Glaubensinhalten und Verschwörungserzählungen verschwimmen.

"Der größte Teil der Harmlosigkeit von Omikron liegt daran, dass so viele Menschen geimpft sind", sagt der Immunologe Carsten Watzl über die gegenwärtige Infektionslage und den Impffortschritt. Wie viele Booster-Impfungen sinnvoll sind, wie gefährlich Omikron für Ungeimpfte ist und welchen Nutzen Kinderimpfungen haben, darüber hat Watzl im Interview mit Michael Pohl gesprochen.

Deutschland nähert sich dem Scheitel der Omikron-Welle. Experten machen Hoffnung, dass der enorme Anstieg von Coronafällen in wenigen Wochen gebrochen werden könnte. Dennoch überrascht ein Statement des Robert-Koch-Instituts: Ein kurzer und harter Lockdown sei jetzt sogar kontraproduktiv. Die Erklärung dafür lesen Sie hier.

Die Zahlen: Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 11.117.857 Fälle verzeichnet, das sind 95.267 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 2.028.424 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 22.965 mehr als am Vortag.

In Deutschland wurden bisher 166.633.523 Impfungen verabreicht. 63.172.707 Menschen wurden mindestens einmal geimpft, das ergibt eine Impfquote von 76,0 Prozent. Grundimmunisiert wurden 61.892.617 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 74,4 Prozent. Eine Booster-Impfung haben bundesweit bisher 45.169.917 Personen erhalten, das entspricht einer Quote von 54,3 Prozent. (Stand: 07.02.2022)

Mit unseren interaktiven Karten und Grafiken geben wir Ihnen einen Überblick:

Das könnte Sie auch interessieren:

Die Bereitschaft im Freistaat, sich gegen den Coronavirus impfen zu lassen, nimmt wieder ab. Können die Apotheken da wieder neuen Schwung hineinbringen?

Corona-Impfungen in Bayerns Apotheken starten am Dienstag

Die Wirtin des Restaurants "Fischerstuben" an der Wertach gibt wegen der Corona-Krise auf. Was passiert nun mit dem Lokal?

Restaurant "Fischerstuben" an der Wertach schließt nach 26 Jahren

Eigenverantwortung ist einer der wichtigsten Faktoren in dieser Krise. Die Politik sollte die Menschen deshalb nicht frustrieren. Ein Kommentar von Margit Hufnagel.

Wir sind in einer gefährlichen Phase der Pandemie