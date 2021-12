Das Corona-Update vom 5. Dezember

Jeden Tag laufen etliche Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Eltern stehen bei der Frage um die Impfung ihrer Kinder vor einer schwierigen Entscheidung. Auf der einen Seite ist das Risiko der Erkrankung für sie wesentlich geringer als für Erwachsene, andererseits bringen die hohen Inzidenzen ein zunehmendes Infektionsrisiko in Schulen und Kitas mit sich. Der Impfstoff für Fünf- bis Zwölfjährige ist zwar in der EU bereits zugelassen, doch ob und welchen Kindern die Ständige Impfkommission eine Schutzimpfung gegen Corona empfiehlt, ist noch unklar. Meine Kollegin Daniela Hungbaur beschreibt, wie eine Mutter und der Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am Universitätsklinikum Augsburg darüber denken.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

CSU-Landesgruppenchef Dobrindt warnt vor Reisebeschränkungen an Weihnachten. Er reagierte damit auf einen Vorschlag des designierten Verkehrsministers Volker Wissing (FDP). "Natürlich sind Reisen möglich, und natürlich unter Beachtung der Corona-Regeln“, betonte Dobrindt gegenüber unserer Redaktion.

Die vierte Corona-Welle bereitet der Augsburger Wirtschaft Sorgen. Die Energiepreise steigen, Lieferketten funktionieren nicht mehr wie einst und noch dazu fehlt Personal. Mit welchen Maßnahmen die hiesigen Unternehmensführungen darauf reagieren.

Die Energiepreise steigen, Lieferketten funktionieren nicht mehr wie einst und noch dazu fehlt Personal. Mit welchen Maßnahmen die hiesigen Unternehmensführungen darauf reagieren. Das Böllerverbot an Silvester soll das Gesundheitssystem entlasten. Zum Jahreswechsel gilt ein Verkaufsverbot von Böllern und Feuerwerk. Meine Kollegin Maria-Mercedes Hering fasst zusammen, welche Effekte das bundesweite Verbot auf die Krankenhäuser haben soll.

Die Zahlen: Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 6.158.125 Fälle verzeichnet, das sind 42.055 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 1.185.393 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 8013 mehr als am Vortag.

Die Krankenhausampel steht in Bayern auf Rot. Aktuell liegen 1081 Corona-Patientinnen und -Patienten auf der Intensivstation. Ab 450 springt die Ampel auf Gelb, bei 600 auf Rot.

In Deutschland wurden inzwischen 125.515.042 Impfungen verabreicht. 59.611.429 Menschen wurden mindestens einmal geimpft, das ergibt eine Impfquote von 71,7 Prozent. Vollständig geimpft wurden 57.195.032 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 68,8 Prozent.

