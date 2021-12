Das Corona-Update vom 6. Dezember

Jeden Tag laufen etliche Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Auf die Eltern, die die wöchentlichen Covid-Tests für ihre Kinder ablehnen, kommen Bußgelder von bis zu 1000 Euro am Tag zu. Genaue Zahlen dazu, wie viele Schülerinnen und Schüler nicht getestet werden und deswegen zu Hause bleiben müssen, liegen dem Kultusministerium in Bayern nicht vor. Die Stadtverwaltungen und Landratsämter dokumentieren die Fälle hingegen. Meine Kollegin Sarah Ritschel hat nachgefragt, wo viele Kinder dem Unterricht aufgrund der Testverweigerung fernbleiben und wie mit gefälschten Attesten umgegangen wird.

Die Infektionszahlen sind hoch, jedoch scheint ein weiterer rascher Anstieg auszubleiben - auch, weil sich Menschen der schwierigen Situation in den Krankenhäusern bewusst werden, Verantwortung übernehmen und ihre Kontakte von sich aus einschränken. Dafür braucht es keine festgeschriebenen Regeln. Unser Autor Michael Stifter findet: Wir alle können Corona-Wellenbrecher sein.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

Hat das LGL falsche Angaben zur Zahl der geimpften Infizierten gemacht? Das Landesamt hatte sich dazu entschieden, Fälle ohne Angaben den ungeimpften Infizierten zuzurechnen, um nicht durch das Weglassen falsche Inzidenzwerte herauszugeben. Später stellte sich nach Angaben des LGL-Präsidenten heraus, dass die Infizierten mehrheitlich auch tatsächlich ungeimpft waren. Der bayerische FDP-Fraktionschef fordert personelle Konsequenzen, Gesundheitsminister Holetschek und der LGL-Präsident bemühen sich um eine Rechtfertigung der Vorgehensweise.

Ab Mittwoch gilt im Handel 2G – noch ist offen, wie die Geschäfte in Augsburg das umsetzen . Das Warenhaus Galeria und die City Galerie stehen vor Schwierigkeiten bei der Umsetzung der Regelung. Das große Einkaufszentrum beherbergt Geschäfte, die nur von Geimpften aufgesucht werden dürfen und solche, zu denen auch Ungeimpfte Zutritt haben. Wie die Geschäftsleitungen mit der Situation umgehen, lesen Sie hier.



Einer Umfrage zufolge hält eine Mehrheit der Deutschen die Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte für richtig. 74 Prozent der Befragten, die an einer repräsentativen Umfrage teilnahmen, befürworten die Regelung, dass sich ein Haushalt höchstens mit zwei weiteren Personen eines anderen Haushalts treffen darf, sobald Ungeimpfte dabei sind. Lesen Sie hier, welche Altersgruppen vornehmlich ihre Zustimmung bekundeten.

Die Zahlen: Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 6.158.961 Fälle verzeichnet, das sind 27.836 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 1.191.561 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 6168 mehr als am Vortag.

Die Krankenhausampel steht in Bayern auf Rot. Aktuell liegen 1066 Corona-Patientinnen und -Patienten auf der Intensivstation. Ab 450 springt die Ampel auf Gelb, bei 600 auf Rot.

In Deutschland wurden inzwischen 127.656.766 Impfungen verabreicht. 59.855.421 Menschen wurden mindestens einmal geimpft, das ergibt eine Impfquote von 72 Prozent. Vollständig geimpft wurden 57.383.300 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 69 Prozent.

Mit unseren interaktiven Karten und Grafiken geben wir Ihnen einen Überblick:

Die Bundeswehr unterstützt mit ihrem intensivmedizinisch ausgerüsteten Airbus die Krankenhäuser in Deutschland bei der Verlegung von Corona-Patientinnen und -Patienten. Der Bundeswehr-Arzt Willi Schmidbauer klärt im Interview über den Ablauf der Flüge auf.

Arzt erklärt, wie Corona-Kranke im Transport-Flugzeug intensiv versorgt werden

Augsburg wird als erste Kommune noch vor Weihnachten den Lolli-Test in Kitas einführen. Die Aufrechterhaltung des Betriebs in Kitas und Schulen hat für die Stadt höchste Priorität. Meine Kollegin Miriam Zissler wirft einen Blick auf die Infektionslage in den Schulen und Kitas.

Corona an Augsburger Schulen und Kitas: So ist die Lage

Kaufbeurer Kinderärztinnen behandeln in ihren Praxen immer mehr Kinder, die an Covid erkrankt sind. Sie erhalten Impfanfragen von besorgten Eltern und müssen viel Aufklärungsarbeit leisten.

Kaufbeurer Kinderärztin zur Impfdebatte: "Massenhaft Corona-positive Kinder"