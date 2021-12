Das Corona-Update vom 7. Dezember

Jeden Tag laufen etliche Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Die Corona-Pandemie hat am Dienstag wieder das Kabinett beschäftigt. Beschlossen wurde unter anderem eine Testnachweispflicht für Kita-Kinder. So sind in Kindertageseinrichtungen ab 10. Januar drei Tests pro Woche notwendig, betroffen sind alle Kinder ab dem ersten Geburtstag. Die Regel gilt auch für Kindertagespflegestellen und Heilpädagogische Tagesstätten. Erleichterungen gibt es hingegen beim Wintersport. In Skiliften gilt künftig nur noch 2G statt 2G-plus. Welche weiteren Corona-Regeln das bayerische Kabinett auf den Weg gebracht hat, lesen Sie hier.

Wer sich die neuen Beschlüsse aus München zur Kita-Testpflicht ab Januar durchliest, könnte vom Kopfschütteln fast ein Schleudertrauma bekommen. Fast zwei Jahre hat die Staatsregierung gebraucht, um festzustellen, dass die Kitas in Pandemiezeiten nun doch nicht so sicher sind, wie in der Vergangenheit oftmals beschworen. Das ist die Meinung von Lea Thies.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

Nach den sogenannten Fackelmärschen und Corona-Spaziergängen in Sachsen und anderen Landesteilen haben die Spitzen der neuen Ampel-Regierung vor weiteren Exzessen gewarnt. Wenn mit Fackeln vor dem Haus einer Ministerin demonstriert werde, "dann ist das als Bedrohung gemeint“, sagte der designierte Bundeskanzler Olaf Scholz am Dienstag in Berlin und warnte vor einer Spaltung der Gesellschaft.

" Die Demokratie ist nicht immun gegen den Hass der Corona-Leugner", kommentiert dazu Politikchef Michael Stifter.

Die dramatische Lage wegen Corona hat zwei Augsburger Krankenhäuser zu einem ungewöhnlichen Schritt veranlasst: Vom Josefinum und Vincentinum werden vorübergehend mehrere Pflegekräfte an die Wertachkliniken mit Häusern in Bobingen und Schwabmünchen "ausgeliehen". Die dortige Klinikleitung hatte zuvor einen Hilferuf wegen einer akuten Personalnotlage ausgesendet. So kam es zu diesem Schritt.



Die Zahlen: Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 6.222.020 Fälle verzeichnet, das sind 36.059 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 1.196.951 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 5390 mehr als am Vortag.

Die Krankenhausampel steht in Bayern auf Rot. Aktuell liegen 1070 Corona-Patientinnen und -Patienten auf der Intensivstation. Ab 450 springt die Ampel auf Gelb, bei 600 auf Rot.

In Deutschland wurden inzwischen 128.435.378 Impfungen verabreicht. 59.931.986 Menschen wurden mindestens einmal geimpft, das ergibt eine Impfquote von 72,1 Prozent. Vollständig geimpft wurden 57.436.468 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 69,1 Prozent.

Mit unseren interaktiven Karten und Grafiken geben wir Ihnen einen Überblick:

Das könnte Sie auch interessieren:

Die 2G-Regeln im Handel verursachen in Augsburg Probleme. Was bedeutet dies für Aldi im Warenhaus Galeria? In der City-Galerie sind die Vorkehrungen bereits getroffen.

2G im Handel ab Mittwoch: Wie setzen Geschäfte das um?

Augsburgs Kinderärzte werden mit Anfragen für Corona-Impfungen überrannt. Noch ist offen, ab wann im Impfzentrum auch Kinder die Spritze bekommen können.

Jetzt wollen viele Augsburger schnell ihre Kinder impfen lassen

Brauchen Begleitpersonen beim Arztbesuch einen Corona-Test? Um diese Frage gab es zuletzt offenbar in mehreren Praxen Streit. Ein Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung klärt auf.

Mit Kind zum Arzt: Müssen Begleitpersonen 3G erfüllen?