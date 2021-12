Das Corona-Update vom 8. Dezember

Jeden Tag laufen etliche Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Die Lage in vielen bayerischen Krankenhäusern ist dramatisch. Es gibt Engpässe wegen Erkrankungen des Pflegepersonals und nach wie vor hohe Patientinnen- und Patientenzahlen. Die Kliniken rufen jetzt sogar um Hilfe. Um auf die prekäre Lage hinzuweisen, hat das Klinikum Kaufbeuren nun zu einem deutlichen Mittel gegriffen: Das Wort "SOS" leuchtet derzeit in großen Lettern an der Fassade des Krankenhauses. Erfahren Sie hier mehr über den Hilfeschrei der Kliniken.

Während die einen um Hilfe schreien, schüren andere Hass. Die Radikalisierung der Proteste gegen die Corona-Politik weckt Ängste. Immer öfter schlagen sie in Gewalt um. Politikerinnen und Politiker, medizinisches Personal, Journalistinnen und Journalisten werden bedroht oder sogar körperlich attackiert. Mit Blick auf die mögliche Einführung einer Impfpflicht fürchten Expertinnen und Experten eine weitere Eskalation. So gefährlich werden Corona-Leugner für unsere Demokratie.

Die Corona-Pandemie könnte sich wegen der Ausbreitung der Virusvariante Omikron durchaus noch länger hinziehen. Erste Studienergebnisse deuten darauf hin, dass die Booster-Impfung gegen die Corona-Mutante nötiger denn je ist. Der Virologe Drosten rechnet mit steigenden Zahlen ab Januar. Das müssen Sie zu Omikron wissen

Am 8. Dezember 2020 starb der Augsburger Unternehmer Helmut Bauer an Corona. Ein Jahr später haben sich die Inzidenzen verdoppelt, die Intensivstationen sind voll. Was seine Tochter über die Entwicklung denkt.

Seit Mittwoch dürfen in viele Geschäfte nur noch Geimpfte oder Genesene. Bis zuletzt tüftelten Händler an Lösungen für den Einlass. Nicht überall lief es sofort rund. Der erste Tag mit 2G im Handel hatte in Augsburg auf jeden Fall noch Startschwierigkeiten.

Die Zahlen: Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 6.291.621 Fälle verzeichnet, das sind 69.601 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 1.207.373 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 10.422 mehr als am Vortag.

Die Krankenhausampel steht in Bayern auf Rot. Aktuell liegen 1047 Corona-Patientinnen und -Patienten auf der Intensivstation. Ab 450 springt die Ampel auf Gelb, bei 600 auf Rot.

In Deutschland wurden inzwischen 129.593.970 Impfungen verabreicht. 60.028.427 Menschen wurden mindestens einmal geimpft, das ergibt eine Impfquote von 72,2 Prozent. Vollständig geimpft wurden 57.519.846 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 69,2 Prozent.

