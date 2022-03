Das Corona-Update vom 8. März

Jeden Tag laufen etliche Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Die Maskenpflicht für Schülerinnen und Schüler in Bayern bleibt zunächst – obwohl sie hoch umstritten ist. Das hat das bayerische Kabinett entschieden. Die Freien Wähler hatten gefordert, die Maskenpflicht am Sitzplatz zuerst an Grundschulen, dann an weiterführenden abzuschaffen. Auch Oppositionspolitikerinnen und -politiker haben gefordert, dass die Masken in der Schule fallen. Viele Eltern sehen das Thema gespalten: Sie berichten einerseits von körperlichen und sozialen Schwierigkeiten bei ihren Kindern, aber auch von einem höheren Sicherheitsgefühl.

Rund 20 Personen des FSV Mainz 05 haben sich mit dem Coronavirus infiziert . Die Folge: Das Spiel gegen den FC Augsburg, das am Samstag stattfinden sollte, wird nun verschoben. Schon vergangenen Sonntag hatte Mainz das Spiel gegen Borussia Dortmund auf Mitte März verlegt.

haben sich . Die Folge: Das Spiel gegen den FC Augsburg, das am Samstag stattfinden sollte, wird nun verschoben. Schon vergangenen Sonntag hatte das Spiel gegen auf Mitte März verlegt. Die Augsburger Mahagoni-Bar muss schließen – und die Corona-Pandemie ist zwar nicht Hauptursache, trägt aber einen Teil dazu bei. Nach 23 Jahren macht der Augsburger Club zu. Und das zu einer Zeit, in der viele Clubs und Diskotheken nach monatelanger Pause endlich wieder öffnen können.

Die Zahlen: Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 16.026.216 Fälle verzeichnet, das sind 156.799 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 3.006.608 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 26.580 mehr als am Vortag. (Stand: 08. März 2022)

In Deutschland wurden bisher 170.487.423 Impfungen verabreicht. 63.515.372 Menschen wurden mindestens einmal geimpft, das ergibt eine Impfquote von 76,4 Prozent. Grundimmunisiert wurden 59.239.795 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 75,6 Prozent. Eine Booster-Impfung haben bundesweit bisher 47.732.256 Personen erhalten, das entspricht einer Quote von 57,4 Prozent. (Stand: 06. März 2022)

