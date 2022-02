Das Corona-Update vom 9. Februar

Jeden Tag laufen etliche Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Nicht nur aus der Politik hagelt es Kritik an der jüngsten umstrittenen Entscheidung von Ministerpräsident Markus Söder: Auch in den Heimen und Kliniken in Bayern fühlen sich viele von der Aussetzung der Impfpflicht überrumpelt. Die Ankündigung führe "auf allen Ebenen bei uns zu sehr großer Verunsicherung", sagt die Vorsitzende der Arbeiterwohlfahrt Schwaben, Brigitte Protschka.

Bei einigen besteht große Sorge um die Heimbewohnerinnen und Heimbewohner, die Corona ohnehin bereits stark getroffen hat. Doch es gibt auch Unterstützer für Söders Kurs, darunter der Ärztliche Direktor des Uniklinikums Augsburg. Warum er sich auf Söders Seite schlägt, berichten unsere Kollegen.

Kann sich Markus Söder tatsächlich einfach weigern, ein Bundesgesetz wie die einrichtungsbezogene Impfpflicht gegen Corona in die Praxis umzusetzen? Bernhard Junginger hat bei Staatsrechtlern nachgefragt.

Ganze Kita-Gruppen und Schulklassen sind in Quarantäne. Die Inzidenz unter Kindern ist besonders hoch. Viele Eltern fragen sich, wie sie ihr Kind in dieser Situation am besten schützen können. Wir haben zusammengefasst, was Eltern jetzt wissen sollten.

Zu Beginn der Pandemie hat die Politik Fördergelder bereitgestellt, um deutschen Unternehmen die Produktion von FFP2-Masken attraktiv zu machen. Heimische Hersteller sind nun enttäuscht, denn die deutschen Behörden ließen sie hängen.

Die Zahlen: Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 11.521.678 Fälle verzeichnet, das sind 234.250 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 2.101.607 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 44.897 mehr als am Vortag.

In Deutschland wurden bisher 167.126.676 Impfungen verabreicht. 63.216.004 Menschen wurden mindestens einmal geimpft, das ergibt eine Impfquote von 76,0 Prozent. Grundimmunisiert wurden 62.006.104 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 74,6 Prozent. Eine Booster-Impfung haben bundesweit bisher 45.507.206 Personen erhalten, das entspricht einer Quote von 54,7 Prozent. (Stand: 09.02.2022)

