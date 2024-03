Filme

Diese kleinen Kinos in der Region sollten Sie kennen

Plus Eine traditionsreiche Geschichte, ein ausgewähltes Programm, das beste Essen zum Film und der schönste Saal: unsere Kino-Empfehlungen für die Region.

Von Maia Hohlen, Maia Hohlen, Tabea Kingdom

Einfach dem Alltag entfliehen und in Filme auf der großen Leinwand eintauchen: Ein Kinoerlebnis ist etwas ganz anderes als Streaming auf dem PC. Neben den großen Kinokomplexen, in denen hauptsächlich Blockbuster laufen, gibt es in der Region auch zahlreiche kleine Kinos mit Wohnzimmeratmosphäre, wo Filme in Originalversionen gezeigt werden und die ein oder andere abgedrehte Independent-Produktion läuft. Kino-Romantik pur können Zuschauerinnen und Zuschauer in folgenden Lichtspielhäusern erleben:

Filmhaus Huber ( Türkheim / Bad Wörishofen ): Seit fast 75 Jahren bildet das Türkheimer Kino "Filmhaus Huber" einen Treff- und Mittelpunkt der Marktgemeinde. Im Filmhaus Huber in Türkheim gibt es zwei Säle, einmal mit fast 200 Sitzen und im kleineren Saal mit 127 Sitzplätzen. Vintage-Flair trifft hier auf modernste Technik. Einen Zuschlag für 3D-Filme müssen die Kinobesucherinnen und Besucher nicht zahlen. Hier läuft alles: Hollywood-Blockbuster, Opern-Vorstellungen, Arthouse-Filme und Zeichentrickfilme. Zum Filmhaus Huber gehört auch das Kino in Bad Wörishofen .

Ticketpreise: Zwischen 7 und 9,50 Euro, evtl. Überlängenzuschlag

Adresse: Filmhaus Huber Türkheim, Maximilian-Philipp-Straße 15, 86842 Türkheim und Bahnhofstraße 5a, 86825 Bad Wörishofen

