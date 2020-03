05:41 Uhr

Android-Telefon und Windows-PC koppeln

Das Android-Smartphone mit dem Windows-Rechner verbinden - wie soll das gehen? Ganz einfach: Mit einem Kabel und den passenden Anwendungen auf beiden Geräten.

Geht es um das Verschicken von Daten, führen heute viele Wege über das Internet. Direkte Verbindungen, womöglich noch per Kabel, sind unpopulär geworden - bleiben in vielen Fällen aber dennoch eine gute Wahl. Etwa, wenn man sein Android-Smartphone oder -Tablet an den Windows-Rechner hängen möchte.

Zu diesem Zweck stellt Microsoft das kürzlich umbenannte PC-Programm " Ihr Smartphone" bereit, das zuvor unter der Bezeichnung "Your Phone" firmierte. Damit lassen sich zwischen den Geräten etwa Fotos und Videos übertragen oder SMS auf dem PC tippen - vorausgesetzt, auf dem Smartphone ist auch die passende Anwendung installiert.

Und das muss eine Microsoft-App mit der etwas sperrigen Bezeichnung " Begleiter für Ihr Smartphone - Link zu Windows" sein. Je nach Smartphone-Modell sind auch Spezialfunktionen verfügbar, etwa das Spiegeln von Apps auf den PC-Monitor und deren Nutzung mit Tastatur, Maus oder Touchscreen des Rechners. Was womit geht und was nicht, erläutert Microsoft im Support-Bereich seiner Webseite. (dpa)

