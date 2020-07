vor 46 Min.

App-Ranking: Social-Media-Kontrolle und Corona-Warnung

In dieser Woche zeigt sich an den App-Download-Charts, dass die Corona-App immer mehr Akzeptanz findet. Außerdem dabei: Eine App, mit der Eltern die Social-Media-Aktivitäten der Kinder kontrollieren können.

In den iOS-App-Charts in dieser Woche hat sich wieder einiges getan. Zum Beispiel ist eine App vertreten, mit der Eltern nachvollziehen können, was ihre Kinder mit WhatsApp und Co. so anstellen.

Unter den Top-Platzierungen findet sich die App "WhatsLog", mit der Nutzer die Social-Media-Aktivität ihrer Kinder ansehen können. Laut Hersteller erhalten Eltern detaillierte Statistiken und Übersichten über die Online-Zeit und werden per Push-Benachrichtigungen auf dem Laufenden gehalten.

Die meistgeladene App für das iPhone ist in dieser Woche die Corona-Warn-App des Robert-Koch-Instituts. Dies zeigt, dass die App, die zur Bekämpfung der Corona-Pandemie erstellt wurde, immer mehr Akzeptanz in den Bevölkerung findet.

An den Download-Charts der kostenlosen iPad-Apps lässt sich ein weiterer Trend ablesen: Neben den beiden Streaming-Platzhirschen Amazon Prime und Netflix festigt der Disney-Konzern mit seinem Dienst "Disney+" seine starke Position am Markt.

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Blitzer.de PRO Eifrig Media 0,49 2 Threema Threema GmbH 3,99 3 Minecraft Mojang 7,9 4 food with love Food with love 3,99 5 Bloons TD 6 Ninja Kiwi 5,49 6 WeatherPro MeteoGroup Deutschland GmbH 0,99 7 Oje, ich wachse! Domus Technica 4,49 8 WatchChat 2: for WhatsApp Alexander Nowak 3,49 9 Facetune Lightricks Ltd. 4,49 10 AutoSleep Schlaftracker Tantsissa 4,49

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Corona-Warn-App Robert Koch-Institut kostenlos 2 WhatsApp Messenger WhatsApp Inc. kostenlos 3 Google Maps - Transit & Essen Google LLC kostenlos 4 Instagram Instagram , Inc. kostenlos 5 YouTube Google LLC kostenlos 6 Tie Dye Crazy Labs kostenlos 7 Doctor Care! RUBY OYUN VE YAZILIM DANISMANLIK kostenlos 8 Nike SNKRS: Sneaker Release Nike , Inc kostenlos 9 Spotify - Musik und Playlists Spotify Ltd. kostenlos 10 WhatsLog Pavel Kirov kostenlos

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 GoodNotes 5 Time Base Technology Limited 8,99 2 Procreate Savage Interactive Pty Ltd 10,99 3 Notability Ginger Labs 9,99 4 Minecraft Mojang 7,99 5 Bloons TD 6 Ninja Kiwi 5,49 6 Monopoly Marmalade Game Studio 4,49 7 WeatherPro for iPad MeteoGroup Deutschland GmbH 0,99 8 food with love Food with love 3,99 9 Thronebreaker CD PROJEKT S.A. 10,99 10 Affinity Photo Serif Labs 21,99

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Amazon Prime Video AMZN Mobile LLC kostenlos 2 Netflix Netflix , Inc. kostenlos 3 YouTube Google LLC kostenlos 4 Tie Dye Crazy Labs kostenlos 5 ZOOM Cloud Meetings Zoom kostenlos 6 Disney+ Disney kostenlos 7 Microsoft Word Microsoft Corporation kostenlos 8 Messaging for WhatsApp on iPad Burak Acemoglu kostenlos 9 Wort Schau OAK TECHNOLOGY LIMITED kostenlos 10 Spotify - Musik und Playlists Spotify Ltd. kostenlos

