Apple TV Plus Start: Start in Deutschland, Kosten, Filme und Serien

Seit Anfang November ist Apple TV Plus in Deutschland verfügbar. Hier erfahren Sie wie viel der Streaming-Dienst kostet und welche Filme und Serien es gibt.

Seit dem 1.11.2019 macht mit Apple TV+ ein weiterer Video-on-Demand-Service den etablierten Streaming-Plattformen Netflix und Amazon Prime Video Konkurrenz. Apple setzt zum Launch ihres eigenen Dienstes vor allem auf Eigenproduktionen, die neuen Kunden den Abschluss eines Abonnements schmackhaft machen sollen.

Welche Filme und Serien Apple dabei im Angebot hat und wie die Preisgestaltung des neuen Streamingdienstes aussieht, verraten wir Ihnen hier.

Apple TV Plus: Start in Deutschland, Kosten, Abo-Preis

Seit dem 1. November ist Apple TV Plus in Deutschland verfügbar. Zeitgleich ist der neue Video-on-Demand-Dienst auch in 100 weiteren Ländern an den Start gegangen.

Zusätzlich sind die Kosten, die für die Nutzung von Apple TV Plus anfallen, bereits bekannt: Der Preis für Apples eigenen Streamingdienst liegt bei 4,99 Euro pro Monat. Apple weist auf einen kostenlosen Probezeitraum hin. Dieser umfasst sieben Tage. Ohne Kündigung wird dem Nutzer danach der normale, monatliche Abo-Preis berechnet.

Die Firma mit Sitz in Cupertino bietet derzeit einen besonderen Deal an: Bei einem Kauf eines Apple-Produktes erhält der Kunde ein Jahresabo von Apple TV Plus inklusive.

Angebote von Apple TV+: Serien und Filme

Apple TV Plus wird Entertainment-Fans zu Beginn wohl keine sonderbar große Auswahl an Inhalten anbieten: Aktuell stellt die Webseite lediglich elf Titel vor. Medienberichten zufolge rechtfertigt dies auch den günstigen Preis im Vergleich zu den deutlich teureren Streamingkonkurrenten wie Netflix oder Amazon Prime.

Hier der Überblick zu den Serien und Filmen von Apple TV Plus:

"The Morning Show" : Drama-Serie mit Jennifer Aniston , Reese Witherspoon und Steve Carell

: Drama-Serie mit , und "See - Reich der Blinden" : Fantasy-Serie mit Jason Momoa

: Fantasy-Serie mit "Dickinson" : Comedy-Serie mit Hailee Steinfeld

: Comedy-Serie mit "For All Mankind" : Sci-Fi-Serie mit Joel Kinnaman, Michael Dorman und Wrenn Schmidt

: Sci-Fi-Serie mit Joel Kinnaman, und Wrenn Schmidt "Vier Freunde und die Geisterhand" : Jugendserie mit Isaac Arellanes , Amadi Chapata, Hannah Levinson und Justin Sanchez

: Jugendserie mit , Amadi Chapata, und "Servant" : Thriller-Serie mit Toby Kebbell , Lauren Ambrose , Rupert Grint und Nell Tiger Free

: Thriller-Serie mit , , und Nell Tiger Free "Truth be told - Der Wahrheit auf der Spur ": Crime-Serie mit Octavia Spencer , Lizzy Caplan und Aaron Paul

": Crime-Serie mit , und "Hala" : Coming-of-Age-Film

: Coming-of-Age-Film "Die Elefantenmutter" : Dokumentar-Film

: Dokumentar-Film "Helpsters" : Sesamstraße-Spinoff

: Sesamstraße-Spinoff "Snoopy im All": Cartoon-Serie

Die Serien und Filme können über Apple TV Plus ab 1. November gestreamt werden. Dafür bietet Apple auch eine neue App an: Die "Apple TV App" ermöglicht es Nutzern, auch auf anderen Endgeräten, die nicht von dem Apfelkonzern stammen, den Streamingdienst zu nutzen. (rlb)

