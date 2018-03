Apple stellt neues iPad-Modell mit Fokus auf Schulen vor

Auch Teamfähigkeit gefragt

Für Arbeitsplatz 4.0 müssen Mitarbeiter selbständiger werden

Digitalisierung ist in aller Munde. Lehrer und Schüler, Berufstätige und Gründer sollen bei Google in Hamburg fitter für die Codes von morgen werden. Aber auch traditionelle Tugenden bleiben in der Arbeitswelt 4.0 gefragt.