vor 22 Min.

"Assassin's Creed Valhalla" kommt Ende 2020

"Assassin's Creed" gehört zu den Dauerbrennern der Games-Branche. Nach einer Pause 2019 soll es 2020 wieder eine neue Episode geben. Die digitale Zeitreise führt diesmal ins mittelalterliche England.

Ubisoft hat eine neue Episode seiner Videospiel-Serie "Assassin's Creed" angekündigt. Sie trägt den Namen "Valhalla" und soll Ende 2020 für Playstation 4, Xbox One, Google Stadia und den PC erscheinen. Versionen für die neuen Konsolen Playstation 5 und Xbox Series X soll es ebenfalls geben.

Das Besondere an "Assassin's Creed" ist, dass fast jeder Teil der Reihe in einer anderen historischen Epoche spielt. In den letzten beiden Teilen waren es das alte Ägypten und das antike Griechenland. "Valhalla" spielt nun in England, im Zeitalter der Wikinger gegen Ende des 9. Jahrhunderts.

Wie im Vorgänger "Odyssey" können Spieler dabei zwischen einem weiblichen und einem männlichen Helden wählen. In der Rolle dieses Helden lenken sie die Geschicke eines Wikinger-Clans, der nach der Flucht aus Norwegen auf der Suche nach einer neuen Heimat ist. Als Wikinger können Spieler unter anderem Kaperfahrten im Langschiff unternehmen, politische Allianzen schmieden und natürlich zahlreiche Kämpfe ausfechten. (dpa)

