Audible: Alexa hat jetzt auch bei Sonos das Sagen

Alexa erleichtert Sonos-Nutzern den Zugriff auf ihr Hörbucharchiv bei Audible. Voraussetzung ist integriertes Alexa oder ein Amazon-Echo- oder Echo-Dot-Gerät.

Alexa schlägt auf Sonos-Geräten das nächste Kapitel auf: Über den Sprachassistenten von Amazon haben Besitzer von Sonos Home-Sound-Systemen nun auch Zugriff auf ihr Hörbucharchiv bei Audible.

In den Genuss des praktischen Alexa-Dienstes kommen alle digitalen Buchfreunde, die einen Sonos-Lautsprecher mit integriertem Alexa-Sprachassistenten (beispielsweise die Modelle "One" und "Beam") oder ihren Speaker mit einem Amazon-Echo- oder Echo-Dot-Gerät verbunden haben. Moderne Bücherwürmer lassen Alexa durch die Seiten blättern. Einfach das schlaue digitale Helferlein auf den eigenen Hörbuchfundus bei Audible ansetzen und durch die Kapitel navigieren. Auf Kommando startet oder endet das Hörvergnügen.

Soundsystem-Hersteller Sonos verkündete selbst die frohe Kunde für seine treuen Kunden über den Kurznachrichtendienst Twitter:"Alexa, nächstes Kapitel." hieß es dort und weiter:"Sie können die Geschichte zur Bettzeit beginnen und diese unterbrechen, wenn das Telefon klingelt. Es ist einfach. Sie müssen nur fragen".

