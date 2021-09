Aus dem App Store

Beliebte iOS-Games: "Pokémon UNITE" und "Stone Miner"

In Unite-Kämpfen treten Trainer in Teams aus jeweils fünf Spielern gegeneinander an - ein riesen Spielspaß in gelungener Grafik.

Pokémons trainieren und Felsen zertrümmern: So lassen sich die Lieblingsaktivitäten vieler iOS-Gamer in dieser Woche zusammenfassen. Ein Blick in die App-Charts verrät, wer es bis an die Spitze geschafft hat.

Die japanischen Fantasiewesen Pokémon sind seit den 90er Jahren fester Bestandteil der Spielewelt. Auf sich aufmerksam macht gerade das Spiel "Pokémon UNITE". Als plattformübergreifendes Game für Nintendo Switch und Mobilgeräte geplant, kann "Pokémon UNITE" nun im App Store kostenlos heruntergeladen werden. Teamwork ist Trumpf im ersten strategischen Teamkampfspiel von Pokémon: In Unite-Kämpfen treten Trainer in Teams aus jeweils fünf Spielern gegeneinander an - ein riesen Spielspaß in gelungener Grafik. "Pokémon UNITE" landet auf dem Spitzenplatz. In "Stone Miner" schuftet der Spieler mit seinem Truck im Steinbruch. Felsen müssen zertrümmert und dann abtransportiert werden. Anschließend werden die abgebauten Ressourcen verkauft. Mit dem Gewinn lässt sich der Truck aufrüsten. Platz 5 in den Top Ten für das kurzweilige Simulationsspiel. Top iPhone Games Meistgekauft Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Minecraft Mojang 6,99 2 Bloons TD 6 Ninja Kiwi 3,99 3 Pou Zakeh Limited 1,99 4 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99 5 Geometry Dash RobTop Games AB 1,99 6 Monopoly Marmalade Game Studio 3,99 7 Mein Kind Lebensborn Sarepta Studio AS 1,99 8 Poly Bridge 2 Dry Cactus 4,99 9 Bloons TD 5 Ninja Kiwi 2,99 10 True Skate True Axis 1,99 Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Pokémon UNITE The Pokemon Company kostenlos 2 Wahl-O-Mat bpb kostenlos 3 Tap Away 3D Popcore GmbH kostenlos 4 Stone Miner ZPLAY (HK) TECHNOLOGY CO., LIMITED kostenlos 5 Truck Simulator : Ultimate Zuuks Games kostenlos 6 EA SPORTS™ FIFA 22 Companion Electronic Arts kostenlos 7 Food Cutting! 