Top-iOS-Games: Candy Challenge und Escape-Room-Feeling

Escape Rooms schossen eine Zeit lang wie Pilze aus dem Boden - bis Corona kam. Zum Glück braucht man aber für ein wenig Nervenkitzel und Mystery im Alltag nur das Smartphone. Die Top-iOS-Games der Woche:

Mit Escape-Room-Adventures wurde versucht, das Feeling der Escape Games ins reale Leben zu übertragen. Mit Erfolg: In vielen Großstädten eröffneten stetig neue sogenannte "Escape Rooms". Dieses Phänomen wurde jedoch durch die Corona-Pandemie beendet.

Nun gibt es "EXIT - Der Fluch von Ophir" für das Smartphone. Die Aufgabe des Games besteht darin, den berühmten Schriftsteller Tory Harlane zu finden und Licht in die Geheimnisse des Hotels Ophir zu bringen. "EXIT - Der Fluch von Ophir" wartet mit vielschichtigen, kreativen Rätseln auf - in den Top Ten steigt es auf Platz sechs ein.

In dieser Woche ebenfalls beliebt ist "Candy Challenge 3D". In unterhaltsamen Challenges muss der Spieler:in viel Geschick beweisen und die ausgefallensten Formen aus Süßigkeiten schneiden bzw. brechen. Wer sich den kleinsten Fehler erlaubt, scheitert an dieser Herausforderung - Platz drei für "Candy Challenge 3D".

Top iPhone Games

Meistgekauft

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Minecraft Mojang 6,99 2 Bloons TD 6 Ninja Kiwi 4,99 3 Monopoly Marmalade Game Studio 4,49 4 Geometry Dash RobTop Games AB 1,99 5 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99 6 Pou Zakeh Limited 1,99 7 True Skate True Axis 1,99 8 Bloons TD 5 Ninja Kiwi 2,99 9 Grand Theft Auto : San Andreas Rockstar Games 6,99 10 Mein Kind Lebensborn Sarepta Studio AS 2,99

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 K-Games Challenge Supercent , Inc. kostenlos 2 All Challenges - survival game Good Luck Game Studio kostenlos 3 Candy Challenge 3D Idil Morgul kostenlos 4 MAD FUT 22 Draft & Pack Opener Madfut kostenlos 5 Water Sort Puzzle IEC GLOBAL PTY LTD kostenlos 6 Pokémon UNITE The Pokemon Company kostenlos 7 Truck Simulator : Ultimate Zuuks Games kostenlos 8 Subway Surfers Sybo Games ApS kostenlos 9 Count Masters: Lauf-Spiele 3D Tap2Play LLC kostenlos 10 Zoom Out 3D! Crazy Labs kostenlos

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Minecraft Mojang 6,99 2 Bloons TD 6 Ninja Kiwi 4,99 3 Monopoly Marmalade Game Studio 4,49 4 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99 5 Poly Bridge 2 Dry Cactus 4,99 6 EXIT - Der Fluch von Ophir USM 5,99 6 Geometry Dash RobTop Games AB 1,99 8 Stardew Valley Chucklefish Limited 4,99 9 Farming Simulator 20 GIANTS Software GmbH 5,99 10 DAS SPIEL DES LEBENS 2 Marmalade Game Studio 2,99

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 K-Games Challenge Supercent , Inc. kostenlos 2 MAD FUT 22 Draft & Pack Opener Madfut kostenlos 3 Truck Simulator : Ultimate Zuuks Games kostenlos 4 Pokémon UNITE The Pokemon Company kostenlos 5 Mario Kart Tour Nintendo Co. , Ltd. kostenlos 6 Hay Day Supercell kostenlos 7 All Challenges - survival game Good Luck Game Studio kostenlos 8 Hill Climb Racing Fingersoft kostenlos 9 Hooper Hooper smartmobi technology limited kostenlos 10 ROBLOX Roblox Corporation kostenlos

Meistgeladen

Top iPad Games

Meistgekauft

Meistgeladen

© dpa-infocom, dpa:211013-99-581198/20 (dpa)