vor 19 Min.

Barrierefreie Urlaubsziele online finden

Urlaub soll erholsam sein und keinen Stress erzeugen. Menschen mit Behinderung haben auf Reisen jedoch oft mit Hürden zu kämpfen. Zwei Webseiten geben Auskunft über barrierefreie Ziele.

Zu steile Wanderwege, keine Markierungen in Blindenschrift, keine Stadtführungen in Gebärdensprache, fehlende Fahrstühle zu Aussichtsplattformen: Für Menschen mit Behinderung kann Reisen zur Herausforderung werden. Darum ist eine sichere Planung für sie umso wichtiger.

Wer in Deutschland Urlaub verbringen möchte, kann sich auf der Webseite www.germany.travel unter der Rubrik "Barrierefreies Reisen" konkrete Anregungen holen. Wer dort auf den Link "Reisen für alle" klickt, wird auf eine Suchmaske geleitet, mit deren Hilfe sich mehr als 1500 barrierefreie Angebote finden lassen - vom Hotel bis zu Ausflugsmöglichkeiten.

Die Suche lässt sich im Detail filtern, so können etwa Rollstuhlfahrer angeben, welche Mindestbreiten sie bei Türen benötigen. Die Angebote sind vom Projekt "Reisen für Alle" geprüft. Diese Initiative kennzeichnet seit 2014 Reiseangebote in Deutschland für ihre Barrierefreiheit.

Ebenfalls einen Besuch lohnt die Webseite www.leichter-reisen.info, hinter der ein Verbund von Städten und Tourismusregionen steckt. Auf der Seite findet man unter dem Menü "Themen" - nach Kategorien wie Natur, Städte, Kultur oder Urlaub am Wasser sortiert - barrierefreie Ausflugsziele. In kurzen Texten wird beschrieben, was man dort erleben kann und für wen sie geeignet sind. Das Angebot richtet sich auch an Familien und Senioren. (dpa)

