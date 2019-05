vor 4 Min.

Bei "Days Gone" sind die Zombies los

Manchmal greifen die Zombies als ganze Horde an. Dann hilft nur Dauerfeuer - oder Wegrennen. Screenshot: Sony Interactive Entertainment/dpa-tmn

In "Days Gone" kämpfen Spieler mitten in einer von Zombie-Horden bevölkerten Welt ums Überleben. Der stark Story-getriebene Titel für Playstation 4 könnte der spektakuläre Auftakt einer ganzen Serie sein.

Wenn eine weltweite Pandemie den Großteil der Menschheit ausgelöscht hat, haben die übrig gebliebenen wenig zum Lachen. So auch Kopfgeldjäger Deacon St. John, der sich als Überlebender durch die Post-Apokalypse schlägt.

"Days Gone" von Sony ist ein Action-Survival-Horror-Spiel, das von Beginn an darauf ausgelegt ist den Start einer Serie zu markieren. Spieler erwartet ein Third-Person-Shooter. Das Setting: Der Biker St. John sinnt auf Rache. Die Freakers genannten Untoten - bevor ein mysteriöser Virus sie in mordende Horden verwandelte, waren sie einmal Menschen - haben seine Verlobte auf dem Gewissen.

Bei seiner Reise durch die verödeten Lande lässt Biker Deacon das Motorrad zugunsten anderer Fahrzeuge aber auch gern einmal stehen, um sich in der offenen Welt zu bewegen. Im Gegensatz zu den meisten anderen Menschen, die sich noch vor einer Infektion schützen konnten und im Untergrund leben, sucht er offen die Konfrontation. Die mit zahlreichen unterschiedlichen Eigenschaften und Fähigkeiten ausgestatteten Gegner sorgen dabei für einige Herausforderungen.

Manchmal erhält St. John Hilfe von anderen Überlebenden. Einige Aufgaben erfüllt er etwa mit seinem Kumpel Boozer. Eine Vielzahl von Videos treibt zwischen den Missionen die Story voran. Damit erhält das Spiel fast schon Spielfilmcharakter.

Das Zombie-Spektakel "Days Gone" erscheint Ende April exklusiv für Playstation 4, kostet rund 70 Euro und hat keine Jugendfreigabe erhalten. (dpa)

