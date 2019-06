vor 4 Min.

Brich den Fluch - "Bloodstained - Ritual of The Night"

Ein Fluch lastet auf Waisenmädchen Miriam und droht, sie in einen Kristall zu verwandeln. Spieler von «Bloodstained - Ritual of The Night» müssen das natürlich verhindern. Screenshot: 505 Games/dpa-tmn

Ein Fluch lastet auf Waisenmädchen Miriam und droht, sie in einen Kristall zu verwandeln. Und so beginnt ein Rollenspiel im Geiste der "Castlevania"-Serie mit ordentlich Action und bunten Farben.

Es gibt neuen Spielstoff für Freundinnen und Freunde der "Castlevania"-Reihe. Mit "Bloodstained - Ritual of The Night" von 505 liefert Entwickler Koji Igarashi einen Nachfolger im Geiste der populären Reihe.

In "Bloodstained - Ritual of the Night" geht es um das Schicksal von Waisenmädchen Miriam. Nachdem eine Alchimistengilde sie für Experimente missbraucht hat, ist ihr Körper mit Kristallen versehen. Aus einem zehnjährigen Koma erwacht, muss sie einerseits das Eindringen von Dämonen in ihre Welt abwehren und andererseits sich vom Kristallbefall befreien.

Dafür kämpft sie sich durch das Schloss von Gebel. Der war einst ein Freund der Protagonistin, wurde jedoch bereits vollständig kristallisiert - und ist damit auf die böse Seite gewechselt.

Diesem Schicksal will Miriam entgehen. Dazu ist es nötig Waffen, Ausrüstung und Items zu sammeln und herzustellen, die im Kampf gegen das Böse nützlich sind. Neben Miriam können noch weitere Charaktere gesteuert werden, die man im Verlauf der Geschichte nach und nach freischaltet.

Rollenspieler wie Abenteurer dürften bei diesem Spiel gleichermaßen auf ihre Kosten kommen. Rein optisch ist "Bloodstained" im 2,5D-Look gehalten - die Level sind also dreidimensional gezeichnet, die Spielfiguten bewegen sich allerdings nur von einer Bildschirmseite zur anderen.

"Bloodstained - Ritual of The Night" ist ab 12 Jahren freigegeben. Es erscheint für PC, Playstation 4 und Xbox One, Ende Juni folgt der Switch-Release. Das Spiel kostet je rund 40 Euro. (dpa)

