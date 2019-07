vor 23 Min.

"Crash Bandicoot" wagt sich wieder auf die Rennstrecke

"Crash Bandicoot" ist eine beliebte Spielereihe mit Tradition. Nun wird der Rennableger mit dem bunten Beuteldachs für Konsolen neu aufgelegt. Es winken Vollgas und reichlich Gelegenheit für handfeste Auseinandersetzungen im Kart.

Ja, es gibt Funracer jenseits von Mario Kart. Die haben es allerdings zugegebenermaßen im Vergleich zur Mutter aller Funracer nicht gerade leicht. Doch nicht jeder steckt tief in der Nintendo-Welt.

Und so kommt es, dass auch Titel wie "Crash Team Racing Nitro-Fueled" von Activision Blizzard ihre Freunde finden. Der Titel ist ein Remake des Originals "Crash Team Racing" von 1999.

Das erschien damals für die Playstation von Sony und setzte die Figuren aus dem "Crash Bandicoot"-Universum hinter das Steuer diverser Renngefährte.

Auch wer das ursprüngliche Spiel nicht kennt, wird sich schnell mit der Steuerung und dem Spielprinzip anfreunden. In unterschiedlichen Spielmodi können sich bis zu vier Spieler an einer Konsole am geteilten Bildschirm messen - und sich durch den Einsatz zahlreicher Items gegenseitig das Leben schwer machen.

Online können bis zu acht Fahrer gemeinsam zu den Rennen antreten. Im Adventure-Modus geht es darum, dem Bösewicht Nitros Oxide auf den Zahn zu fühlen und ihn aus dem Spiel zu nehmen.

In jedem Fall eignet sich der Titel dazu, ein flottes Spielchen zwischendrin einzulegen. Etwas Übung verlangt allenfalls das Driften durch die Kurven, das mit einem ordentlichen Boost belohnt wird.

Hier ist Können etwas wichtiger, als dies vielleicht bei "Mario Kart" nötig ist. Aber keine Sorge, das lernt man schnell.

Für Fans der "Crash Bandicoot"-Reihe ist dieses Remake ein Muss. Alle anderen erhalten hier aber auch einen Funracer auf hohem Niveau mit viel garantiertem Spielspaß und quietschbunter Bandicoot-Grafik.

"Crash Team Racing Nitro-Fueled" gibt es für Playstation 4, Xbox One und Nintendo Switch für rund 40 Euro. (dpa)

