07:52 Uhr

"Cyberpunk 2077"-Trailer mit Geheimbotschaft Digital

Das Zentrum des Universums liegt für die Games-Branche diese Woche auf der Messe E3. Eines der Highlights: das Rollenspiel "Cyberpunk 2077". Hier die Infos.

Die Fachmedien überschlagen sich mit immer neuen Details zu einem der angesagtesten Rollenspiele: Auf der E3 2018 hat der polnische Computerspiele-Entwickler CD Projekt Red das schon 2012 erstmals vorgestellte Rollenspiel "Cyberpunk 2077" erneut präsentiert und einen aktuellen Trailer veröffentlicht. Und in just diesem Trailer haben die Macher angeblich eine Geheimbotschaft versteckt, die sich an die Spieler richtet und das eine oder andere Detail zum Spiel enthalten soll.

Wie pcgameshardware.de berichtet, sei während der Xbox-Konferenz auf der Messe plötzlich ein "Hack" aufgetaucht, in dem zunächst ein Text-Interface zu sehen war. Der angebliche Hack habe sich aber dann als Trailer für "Cyberpunk 2077" entpuppt. Der Trailer zeigt eine Welt, die ziemlich detailliert ist und in der es recht brutal zur Sache geht.

Der Trailer zu "Cyberpunk 2077" übermittelt eine Geheimbotschaft

Viele Informationen zum Spiel selbst bietet das Video aber nicht. Allerdings haben die Entwickler wieder einmal eine geheime Botschaft im Trailer versteckt, die beispielsweise von DSO Gaming inzwischen veröffentlicht wurde. Darin heißt es, dass mehr als 2077 Tage vergangen seien, seitdem Cyberpunk erstmals angekündigt worden sei - und danach habe man bewusst geschwiegen.

Zuerst seien The Witcher 3 und die DLCs wichtiger gewesen. Daher habe man länger zu "Cyberpunk 2077" geschwiegen als ursprünglich beabsichtigt. Aber die Entwickler wollten laut der Mitteilung erst dann wieder über das neue Spiel reden, wenn etwas Konkretes vorzuzeigen sei.

Hier der Trailer:

Bei "Cyberpunk 2077" sieht man Amerika in Trümmern liegen

Im Trailer sieht man die Vision der Entwickler für eine Cyberpunk-Zukunft, in der Amerika in Trümmern liegt und Mega-Corporations das gesamte Leben kontrollieren. In der Mega-Stadt Night City herrschen Armut, Elend und Gewalt, doch auch die Verheißung auf Reichtum und Erfolg liegt in der Luft. Spieler schlüpfen in die Rolle eines Söldners oder einer Söldnerin namens V, um durch zahlreiche Aufgaben den Weg an die Spitze zu meistern. Dabei gibt es viele Möglichkeiten zur Charaktergestaltung, auch der Hintergrund der Spielfigur lässt sich festlegen. Gemeinsam mit einem ausgefeilten Dialogsystem soll das großen Einfluss auf die Geschichte haben. Das heiße Spektakel mit allerlei Hochhäusern, Fluggeräten, futuristischen Waffen und Implantaten erscheint für PC, Xbox One und PS4.

Trotz der Action im Trailer mit Verfolgungsjagden und Schießereien wird Cyberpunk wohl ein echtes Singleplayer-Rollenspiel, in der ein Spieler seinen eigenen Charakter erschafft.

Der Titel soll laut pcgameshardware.de "wirklich groß" sein. Wie groß? Das wissen die Entwickler der Meldung zufolge selbst noch nicht. DLCs, Erweiterungen und DRM sollen wie bei The Witcher 3 behandelt werden. Cyberpunk wird daher auf dem PC 100% DRM-frei sein. "Mikrotransaktionen? In einem Single-Player-Titel? Seid ihr verrückt?", werden die Entwickler zitiert. Damit dürfte dieses Thema wohl durch sein.

Mehr Informationen erwarten Experten schon recht bald. Die Veröffentlichung werde aber erst dann stattfinden, wenn sie selbst mit der Qualität des Spiels zufrieden sind, sagen die Entwickler. (AZ, dpa)

Themen Folgen