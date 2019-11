12:50 Uhr

"Death Stranding": Gameplay, Release und Trailer

Das Release für "Death Stranding" war in der vergangenen Woche. Trailer, Gameplay und Termin - hier gibt es alle Infos zum neuen Spiel für die PlayStation 4.

Playstation 4: "Death Stranding" ist am 08.11.19 erschienen. Das Spiel stammt vom Entwickler Hideo Kojima aus Japan. Wie ist das Gameplay von "Death Stranding"? Wie sind Handlung und Konzept? Gibt es einen Trailer? Wenn Sie weiterlesen, werden Sie es erfahren.

Das Release-Datum des Games "Death Stranding" war der 8. November 2019

"Death Stranding" wird von Kojimas eigener Firma, Kojima Productions, entwickelt. Auch Regisseur Guillermo del Toro, der 2018 den Oscar für "Shape of Water - Das Flüstern des Wassers" erhielt, ist an der Entwicklung des Science-Fiction-Abenteuer-Spiels beteiligt.

Das Release-Datum von "Death Stranding" steht schon länger fest: Am 8. November 2019 ist das Videospiel für die PlayStation 4 erschienen.

"Death Stranding": Gameplay, Handlung, Konzept

Bei "Death Stranding" handelt es sich um ein Open-World-Spiel, das Gamern ermöglicht, die Spielwelt auf eigene Faust zu erkunden. Erste Einblicke in das Spiel verraten, dass die Spieler auch verschiedene Fahrzeuge nutzen können, um sich in der fiktiven Welt fortzubewegen.

Außerdem werden in dem neuen Videospiel von Entwickler Kojima bekannte Gesichter zu sehen sein, da die Charaktere das Aussehen der realen Schauspieler Norman Reedus, Mads Mikkelsen, Léa Seydoux und Lindsay Wagner übernehmen.

Dabei schlüpft Norman Reedus ("The Walking Dead") in die Hauptrolle: Er leiht dem Helden Sam Porter Bridges sein Gesicht. Das Spiel findet in der nahen Zukunft statt. Ziel ist es, als Sam Porter Bridges einerseits die Überlebenden zu suchen und zu versorgen, und andererseits die übernatürlichen Angriffe und Monster abzuwehren und zu besiegen. Der Name "Death Stranding" ("Gestrandeter Tod") bezeichnet diese außergewöhnlichen und gefährlichen Wesen, die die Menschheit bedrohen.

"Death Stranding": Der Trailer

Das Videospiel von dem japanischen Entwickler Kojima ist bereits seit einigen Jahren im Gespräch. 2016 wurde "Death Stranding" auf der Electronic Entertainment Expo in Los Angeles angekündigt. Seit 2017 veröffentlichen die Entwickler-Studios Kojima Productions Videos mit ersten Ausschnitten aus dem Spiel. Hier finden Sie den aktuellen Trailer, der im Mai 2019 erschienen ist. (AZ)

