Diese Telefone lassen sich putzen

Desinfektionsmittel und scharfe Reiniger sollen fürs Smartphoneputzen eigentlich nicht genutzt werden. Hersteller Bullitt bringt nun zwei Mobiltelefone, die auch chemische Reiniger aushalten.

Wasserdichte Telefone gibt es schon einige, aber chemische Reiniger, Alkohol oder Chlor vertragen sie nicht gut. Anders beim Cat S42 H+ und Cat B40. Die beiden Mobiltelefone im Look des Baumaschinenherstellers Caterpilar sind - passend zur Corona-Pandemie - besonders resistent gegen aggressive Reiniger und haben eine antimikrobiell behandelte Oberfläche.

Hersteller Bullitt verspricht vollständige Wasserdichtigkeit, Resistenz gegen Reinigung mit Chlor, Alkohol, chemischen Reinigern und Alltags-Desinfektionsmitteln. Auch Seife sollen die beiden Telefone vertragen. Übliche Smartphones nehmen bei Behandlung mit scharfen Reinigern Schäden - zum Beispiel an der Oberflächenbeschichtung der Displaygläser. Hersteller raten daher in den Gebrauchsanleitungen häufig ausdrücklich von solchen Mitteln ab.

Beim Cat S42 H+ (steht für Hygiene Plus) handelt es sich um ein Android-Smartphone der Mittelklasse mit 5,5 Zoll messendem HD+-Display. In der gegen Stürze, Staub und Kratzer geschützten Hülle steckt ein Mediatek-Prozessor, 32 Gigabyte (GB) Speicher, 3 GB Arbeitsspeicher und eine 13-Megapixel-Hauptkamera. Mit an Bord ist auch eine eigene Taste für datengestützten Baustellenfunk mit Push-to-talk (PTT). Android 11 gibt es dafür im Herbst, außerdem drei Jahre Sicherheitsupdates. Preis: 269 Euro.

Das Cat B40 ist ein Feature-Phone mit 2,4-Zoll-Display, drei Wochen Standby-Zeit und Funkausrüstung für 2G, 3G und 4G. Damit ist das Baustellentelefon auch im benachbarten Ausland nutzbar, wo die 2G-Netze allmählich abgeschaltet werden. Auch an Bord: Eine Taschenlampe mit 100 Lumen Leuchtstärke. Preis: 79,90 Euro.

Zielgruppe der ab Mai verfügbaren Telefone sind laut Hersteller etwa Menschen in Gesundheitsberufen, in gefährlichen Umgebungen oder in Bereichen, in denen Telefone von mehreren Menschen benutzt werden.

