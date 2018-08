vor 51 Min.

"Disenchantment" im Stream bei Netflix: Die Handlung der Serie von Matt Groening Digital

"Disenchantment" startet diese Woche bei Netflix im Stream. Die Serie stammt vom Simpsons-Erfinder Matt Groening. Worum geht es? Infos zur Handlung und Stream.

Fans dürften sich freuen: Es gibt Neues von Matt Groening. Der US-amerikanische Comic-Zeichner und Erfinder der Serien "Die Simpsons" und "Futurama", beschert der Welt eine weitere Animationsserie: "Disenchantment" (was auf Deutsch übrigens soviel heißt wie 'Enttäuschung').

Während "Die Simpsons" in der Gegenwart spielt und "Futurama" in der Zukunft, spielt Groenings neues Werk "Disenchantment" in der Vergangenheit. Genauer gesagt: im Mittelalter.

Der Schöpfer der Simpsons und Futurama hat es wieder getan: Matt Groening startet mit „Disenchantment“ am 17. August auf Netflix. Bild: Paul Buck, epa

Netflix bringt "Disenchantment". Worum dreht sich die Serie?

Fans meinen schon, bei "Disenchantment" Ähnlichkeiten zur Fantasy-Serie "Game of Thrones" festzustellen. Bisher verrät Netflix allerdings noch nicht viel über die Story von "Disenchantment". Nur so viel ist (unter anderem aufgrund des Trailers) schon bekannt:

Im Königreich Dreamland lebt die trinkfreudige Prinzessin Bean mit ihrem temperamentvollen Elfen Elfo und ihrem persönlichen Mini-Dämon Luci. Bean hält nicht viel von ihren royalen Pflichten und lässt so auch die Hochzeit mit einem Prinzen platzen. Viel lieber will sie selber über ihr Leben bestimmen. Also zieht sie aus, um gemeinsam mit Elf Elfo und Dämon Luci Abenteuer in einer Welt voll Oger, Kobolde und magischer Kreaturen sowie ziemlich einfältiger Menschen zu erleben.

"Disenchantment": Die neue Serie der Simpsons-Macher spielt im mittelalterlichen Königreich Dreamland. Bild: Netflix/Screenshot AZ

Wann beginnt die Serie "Disenchantment" auf Netflix?

Wie der Streamingdienst Netflix vor Kurzem auf Twitter verraten hat, startet "Disenchantment" am 17. August mit zehn Folgen.

Ab dem 17. August ist „#Disenchantment“ bei Netflix auf Abruf verfügbar. Die neue Serie vom Erfinder der #Simpsons. pic.twitter.com/BulnpEZrCv — Simpsons News (@SimpsonsNews) 26. Juli 2018

Eine zweite Staffel mit weiteren zehn Folgen ist geplant, das Ausstrahlungsdatum steht aber noch nicht fest. (sli)

