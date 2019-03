vor 17 Min.

Drei Neuerungen bei Whatsapp: Was genau ist geplant?

Beim Messenger WhatsApp bahnen sich offenbar Änderungen an. Was ist geplant?

WhatsApp ist aus dem Alltag vieler Menschen nicht mehr wegzudenken. Die Entwickler planen offenbar drei Neuigkeiten, die die App verändern sollen.

Der Messenger WhatsApp ist für viele Menschen kaum mehr wegzudenken. Weite Teile der Kommunikation laufen über die App. Kaum jemand schreibt mehr SMS - zu einfach, billig und praktisch ist die Kommunikation über Whatsapp. Auch weil die Entwickler die App mit immer neuen Funktionen versehen. Nun stehen offenbar weitere Änderungen auf dem Plan.

Die Suchfunktion bei WhatsApp soll ausgebaut werden

Laut dem Blog WAbetainfo wird bei Whatsapp seit mehreren Wochen daran gearbeitet, die Suchfunktion im Chat zu verbessern. Demnach soll es zukünftig nicht mehr nur möglich sein, Textnachrichten zu suchen. Nutzer sollen stattdessen auch in der Lage sein, in ihren Chats kategorisiert nach Medien zu suchen. Damit könnten dann einzelne Bilder, Dokumente, Videos oder GIFs gesucht werden.

Auch soll es eine Suchvorschau geben sowie einen Verlauf. Dieser soll jedoch auch gelöscht werden können.

WhatsApp zukünftig im Dark Mode?

Fast beiläufig erwähnt das Blog, dass WhatsApp derzeit auch an einem sogenannten Dark Mode arbeitet. Die Blogger berichteten darüber bereits im vergangenen Jahr. Nun scheint die Neuerung kurz vor der Einführung zu stehen. Im Dark Mode sollen die Farbeinstellungen der App verändert werden können. Die Schrift soll dann in weißer Farbe auf schwarzem Hintergrund zu sehen sein und dadurch die Augen schonen.

Neuigkeiten bei Gruppenchats

Und offenbar tüftelt WhatsApp noch an einer dritten Neuerung. Diese betrifft den Bereich der Gruppenchats. Während es derzeit möglich ist, von fremden Nutzern in Gruppen eingeladen zu werden, soll dies künftig der Vergangenheit angehören. Laut WAbetainfo plant WhatApp, Veränderungen in den Privatsphäre-Einstellungen, wodurch Nutzer auswählen können, wer sie in Gruppen einladen kann. Das kann "jeder", "eigene Kontakte" oder "niemand" sein.

Alle Neuerungen sind derzeit noch nicht verfügbar. Offen ist ebenfalls, wann sie eingeführt werden sollen. WhatsApp-Nutzer dürfen also gespannt sein. (AZ)

