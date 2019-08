vor 53 Min.

FIFA 20: Trailer, Release, Gameplay, Demo

Demnächst erscheint "FIFA 20", ein neuer Teil der beliebten Spieleserie von EA Sports. Die Infos zu Release, Gameplay, Demo und Trailer finden Sie hier im Überblick.

Das Sportspiel "FIFA 20" erscheint 2019 für PC und Konsolen. EA Sports wirbt mit einem ganz neuen Spielmodus. Hier finden Sie die News zum Release-Termin, zum Gameplay und dem aktuellen Trailer.

EA Sports "FIFA 20" Release: Das Erscheinungsdatum

Entwickler EA Sports hat auf der EA Play das Erscheinungsdatum von "FIFA 20" verraten. Ab dem 27. September 2019 kann das Spiel offiziell gekauft werden. Wer bereits vier Tage früher spielen will, kann sich online eine Champions oder Ultimate Edition vorbestellen. Spieler können sich damit auch Boni für den beliebten Modus FIFA Ultimate Team sichern.

EA Sports "FIFA 20": Trailer, Demo, Gameplay

Wie bereits in den letzten Jahren gibt es auch 2019 die Möglichkeit, "FIFA 20" vorab als Demo zu testen. Die Demoversion wird bereits zwei Wochen (12. oder 13. September) vor dem offiziellen Verkaufsstart auf den entsprechenden Endgeräten zur Verfügung stehen.

"FIFA 20" soll unter anderem mit dem neuen Modus Volta überzeugen. Dieser bietet Kleinfeld-Fußball auf den Straßen großer Städte. Im ersten Trailer zeigt EA Sports, was die Spieler dabei erwartet. Außerdem soll sich das Gameplay in der neuesten Version der beliebten Spielereihe verbessern. Laut Spieleentwicklern wurde unter anderem die Künstliche Intelligenz optimiert. Spieler sollen bei "FIFA 20" auch kontrollierter Tacklings in Zweikämpfen einsetzen können.

Kosten: Zu welchem Preis werden die Editionen von EA Sports "FIFA 20" angeboten?

Die Standard-Version von "FIFA 20" für Playstation 4 und Xbox One wird 69,99 Euro kosten. Für den PC sind es wieder 59,99 Euro. Für Nintendo Switch wird nur eine Legacy Edition veröffentlicht, die weder den Volta-Modus noch die anderen großen neuen Features enthält. Das wirkt sich auch auf den Preis aus: Auf Amazon kostet die Switch-Version zwei Monate vor Release nur 49,99 Euro.

Die Champions Version für Playstation 4 und Xbox One kostet 89,99 Euro, für PC sind es 79,99 Euro. Die Ultimate Version für Playstation 4 und Xbox One liegt bei 99,99 Euro und für PC bei 89,99 Euro. (AZ)

