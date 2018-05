vor 6 Min.

Fernsehen im Campingurlaub: Diese Möglichkeiten gibt es Digital

Der Caravan ist gepackt, die Reifen sind aufgepumpt und alle Tanks voll. Für viele Camper gehört aber unterwegs auch guter Fernsehempfang dazu. Mit der richtigen Technik ist das kein Problem - und auch deutsches Fernsehen lässt sich "mitnehmen".

Es ist Abend auf einem Campingplatz in einem Urlaubsgebiet - und in den Fernsehern vieler Caravans laufen die Nachrichten aus Deutschland und anschließend der "Tatort". Mit der richtigen Technik ist das auch im Ausland möglich.

Für das Fernsehvergnügen unterwegs gibt es mehrere Empfangswege. Sie liefern allerdings auch sehr unterschiedliche Ergebnisse. Ein Überblick.

Welchen Empfangsweg wähle ich am besten?

Dominic Vierneisel, Chefredakteur der Fachzeitschrift "promobil", rät zur Satellitenantenne. Für Wohnmobile und Caravans sind fest auf dem Fahrzeugdach montierte Sat-Antennen Standard. Diese kann man in vielen Fällen bei der Fahrzeugbestellung gleich gegen Aufpreis mit ordern oder nachträglich montieren lassen. Einfacher und günstiger sind mobile Antennen, die man am Stell- oder Campingplatz neben dem Fahrzeug aufstellt und ausrichtet. Sie sind auch im normalen Auto leicht zu verstauen. Mit dem Astra-Satelliten erhält man in ganz Europa deutsches Fernsehen.

Wie richte ich die Antenne am besten aus?

Produkttests von "promobil" haben gezeigt, dass sich moderne Sat-Schüsseln in weniger als einer Minute ausrichten und der Fernseher ein klares Bild zeigt. Zwischen Antenne und Himmel sollte kein Hindernis stehen. Wer günstiger fernsehen möchte, richtet die Schüssel per Hand mit einem elektronischen Sat-Finder aus. Das dauert zwar länger, klappt aber ebenfalls gut.

Was ist mit DVB-T?

Das komplette Programm mit allen Privatsendern wird über DVB-T2 HD in Deutschland bislang meist in Ballungsgebieten ausgestrahlt. Wer gerne in abgelegene Gegenden fährt, hat in vielen Regionen nur eine kleinere Programmauswahl. Welche Programme wo in Deutschland verfügbar sind, zeigt die Website www.dvb-t2hd.de/empfangscheck.

DVB-T ist auch praktisch, wenn man das Programm des Urlaubslands empfangen will. Allerdings ist es möglich, dass Teile des Programms verschlüsselt und gegen Gebühr ausgestrahlt werden. Auf deutsche Sender müssen DVB-T-Schauer im Ausland meist verzichten.

Funktionieren deutsche Empfänger für DVB-T auch im Ausland?

In Deutschland wird mit DVB-T2 der Übertragungs-Codec H.265 (HEVC) genutzt, erklärt Michael Gundall von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz. Damit sind Übertragungen bis Full-HD-Auflösung (1920 zu 1080 Pixel) möglich. Im europäischen Ausland kommt bei DVB-T meist der Standard H.264 zum Einsatz. Laut Informationsportal "dvb-t2hd.de" sind alle zum Empfang des deutschen Antennenfernsehens geeignete Receiver auch in der Lage, normales DVB-T zu empfangen.

Wie sieht es mit Fernsehen über das Internet aus?

Auf Campingplätzen mit WLAN-Anbindung kann das gut funktionieren - so lange nicht zu viele Mit-Camper auch fernsehen wollen. Dann leidet die Datenrate und es kann zu Anzeigestörungen oder Verbindungsabbrüchen kommen. Ansonsten verbraucht das TV-Schauen via Internet recht viel Datenvolumen.

Soll man Geräte ab Werk einbauen lassen?

Nicht alle Reisemobil- und Caravan-Hersteller bieten den Einbau einer TV-Anlage ab Werk an. Falls doch, wird dabei meist nur ein einziges Modell angeboten. Wer die TV-Anlage nachträglich beim Händler einbauen lässt, kann unter Umständen nicht nur ein günstigeres Modell wählen, sondern hat auch die Auswahl zwischen mehreren Modellen unterschiedlicher Hersteller.

Der nachträgliche Einbau kann allerdings recht kostspielig werden, weil unter anderem Kabel vom Dach durch den Innenraum verlegt werden müssen. Wählt man ein Fahrzeug, was bereits ab Werk die nötigen Kabel verlegt hat, reduziert das den Aufwand.

Was muss ich bei der Stromversorgung beachten?

Camping-Fernseher können sowohl mit 12 als auch 240 Volt betrieben werden. Wichtig ist, dass die Stromversorgung dauerhaft genug Leistung zum Betrieb von Empfangsgerät und TV liefert. Man muss also auf ausreichende Batteriekapazität achten. Unabhängiger machen Solaranlagen mit Stromspeicher oder ein mobiler Generator.

Kann ich auch mein Fernsehgerät von zu Hause verwenden?

Theoretisch ja, allerdings sind normale TV-Geräte nicht so gut gegen Erschütterungen geschützt wie spezielle Campingfernseher. Zudem sind viele Campingfernseher leichter als die Geräte für das Wohnzimmer. (dpa)

