iOS-Game-Charts: Sounds mixen, puzzeln und aufräumen

Auch in dieser Woche gibt es schon wieder keine neue Nummer eins. "Minecraft" ist und bleibt der unangefochtene Favorit in den iOS-Game-Charts. Doch genauso lohnt ein Blick auf die unteren Ränge. Denn hier finden sich einige überraschende Spielideen.

Es gibt sie noch, die etwas ungewöhnlichen iOS-Spiele. Dauerbrenner wie "Minecraft" oder "Plague Inc." können sie zwar nicht vom Thron vertreiben, aber für Abwechslung sorgen sie allemal. "Incredibox" ist eines von ihnen.

Eigentlich handelt es sich bei "Incredibox" auch nur teilweise um ein Spiel. Die App bietet nämlich eine Mischung aus Musik, Grafik, Animation und Interaktivität. Nutzer können sich hier rundherum ausprobieren. Im Mittelpunkt steht dabei das Kreieren von Sounds. Wer einen Mix fertig hat, kann ihn abspeichern und mit anderen teilen. Das Musikvideospiel für 4,99 Euro schafft es in dieser Woche auf Platz sechs.

Etwas anders als die üblichen Game-Hits ist auch "There is no game: Wrong dimension". Das Comedy-Abenteuer schickt den Spieler auf eine Reise durch dämliche und unerwartete Videospiel-Universen. Die 3D-Grafik ist absichtlich vollkommen flach und verpixelt. Zudem gibt es ganz gewollt jede Menge Bugs. Das 5,49 Euro teure Point-and-Click-Puzzlespiel, das die Auszeichnung "Best Narrative" bei den Pocket Gamer Awards 2021 gewann, bildet hier mit Rang zehn allerdings nur das Schlusslicht.

Etwas weniger schräg, dafür aber umso klischeehafter ist das Spiel "Adorable Home". Hier geht es darum, sich und seinem Partner ein neues Zuhause in einem Vorort zu schaffen. Dabei steht nicht nur Aufräumen und Dekorieren auf dem Programm, sondern Aufgabe ist es auch, seinem Liebsten eine Mahlzeit vorzusetzen, wenn er von der Arbeit kommt. Bei dem Familienidyll darf natürlich das Haustier nicht fehlen. Deshalb treibt sich auch mindestens eine Katze im Haus herum. "Adorable Home" belegt Platz neun der meistgeladenen iPhone-Games.

Meistgekaufte iPhone-Games

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Minecraft Mojang 7,99 2 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99 3 Bloons TD 6 Ninja Kiwi 5,49 4 Geometry Dash RobTop Games AB 2,29 5 Pou Paul Salameh 2,29 6 Incredibox So Far So Good 4,99 7 Monopoly Marmalade Game Studio 4,49 8 Football Manager 2021 Mobile SEGA 6,99 9 Earn to Die 2 Not Doppler 0,49 10 Hitman Sniper SQUARE ENIX 0,49

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Count Masters: Lauf-Spiele 3D Tap2Play LLC kostenlos 2 Like A Dino! Hyun-joong Kim kostenlos 3 Fat 2 Fit! Voodoo kostenlos 4 Clash Royale Supercell kostenlos 5 Touchgrind Scooter Illusion Labs kostenlos 6 Subway Surfers Sybo Games ApS kostenlos 7 Run of Life Voodoo kostenlos 8 Royal Match Dream Games , Ltd. kostenlos 9 Adorable Home HyperBeard Inc. kostenlos 10 Bounce and collect Voodoo kostenlos

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Minecraft Mojang 7,99 2 Bloons TD 6 Ninja Kiwi 5,49 3 Monopoly Marmalade Game Studio 4,49 4 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99 5 Geometry Dash RobTop Games AB 2,29 6 Stardew Valley Chucklefish Limited 5,49 6 Pou Paul Salameh 2,29 8 HORSE CLUB Pferde-Abenteuer Blue Ocean Entertainment AG 4,99 9 DAS SPIEL DES LEBENS 2 Marmalade Game Studio 3,49 10 There Is No Game: WD Draw Me A Pixel 5,49

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Count Masters: Lauf-Spiele 3D Tap2Play LLC kostenlos 2 Fat 2 Fit! Voodoo kostenlos 3 Like A Dino! Hyun-joong Kim kostenlos 4 Clash Royale Supercell kostenlos 5 Adorable Home HyperBeard Inc. kostenlos 6 Hay Day Supercell kostenlos 7 Brawl Stars Supercell kostenlos 8 Royal Match Dream Games , Ltd. kostenlos 9 ROBLOX Roblox Corporation kostenlos 10 Touchgrind Scooter Illusion Labs kostenlos

Meistgeladene iPhone-Games

Meistgekaufte iPad-Games

Meistgeladene iPad-Games

